ગુજરાતના બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી સાચી પડી : માવઠા અને ઠંડીની કરી સટીક આગાહી
Ambalal Patel Prediction On Gujarat Weather : ઉત્તર ભારતમાં બરફવર્ષની સીધી અસર ગુજરાત પર પડી રહી છે. ત્યારે ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલની આગાહી સાચી સાબિત થઈ રહી છે તે જોઈ શકાય છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું ગુજરાતમાંથી ક્યારે ગાયબ થશે ઠંડી
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એટલે કે પશ્ચિમી વિક્ષેપને પગલે ગુજરાતમાં 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને હીમ વર્ષા એટલે કે બરફવર્ષાનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ઉત્તરમાં હવામાને કરવટ બદલતા તેની અસર પશ્ચિમ સુધી વર્તાઈ રહી છે. ગુજરાતના બાબા વેંગાએ પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી માવઠાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે પણ ગુજરાતમાં વરસાદી સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તેઓએ સટીક આગાહી કરતા કહ્યું કે, ઉત્તરની હલચલથી ગુજરાતનું હવામાન બદલાઈ રહ્યું છે. સવાર-સાંજ ઠંડી પડી રહી છે.
ગુજરાતમાં ક્યા સુધી ઠંડી રહેશે
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, પર્વતીય પ્રદેશમાં બરફવર્ષા થવા લાગી છે. તેની અસર રાજસ્થાન સુધી પડશે. તેને કારણે ગુજરાત અને ઉત્તરીય સૌરાષ્ટ્રના ભાગમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે ઠંડીની આગાહી કરી હતી કે, ગુજરાતમાં 20 ફેબ્રુઆરી બાદ ઠંડી ઘટી જશે. કારણ કે, ગુજરાત પાસે સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો છે. આવામાં સમુદ્રની હલચલ રાજ્યના અંદાજે 10 જિલ્લાઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી
નવી આગાહી અનુસાર, ગુજરાતના અરવલ્લી, મહિસાગર, દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. આ દિવસોમાં ગુજરાતમાં પવનની ગતિ પણ વધારે થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલને તેમની સચોટ આગાહી માટે ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવામાં આવે છે. ત્યારે તેમની આ આગાહી પણ સાચી પડી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે આગામી 24 કલાક માટે ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાતમાં યેલો અલર્ટ સાથે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ થશે. જેમાં વડોદરા, ભરૂચ, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં વરસાદની આગાહી છે. તો અરવલ્લી, દાહોદ મહીસાગર અને પંચમહાલને યેલો એલર્ટ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં 19.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. સૌથી નીચું તાપમાન નલિયામાં 12.5 ડિગ્રી નોંધાયું છે.
