ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી : નવા વાવાઝોડાની તારીખ આપી
Ambalal Patel Ni Agahi : ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર બાબા વેંગા જેવી ડરામણી આગાહી કરી છે. આ આગાહી ચક્રવાતને લઈને છે. તેમણે શું કહ્યું તે જોઈ લઈએ.
તાપમાનમાં ફરી વધઘટ થશે - અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે હવામાન પલટા અંગે આગાહી કરી છે. તેમણે નવી આગાહીમાં કહ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં આ માસના અંતમાં અને ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ચક્રવાત બની શકે છે. તારીખ 22 થી લગભગ ઠંડીનું પ્રમાણ ઘટવામાં છે. તારીખ 23 અને 24 નવેમ્બર સુધીમાં લઘુત્તમ તાપમાન 15 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા રહેશે. તેમજ મહતમ તાપમાન 29 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. પવનની દિશા બદલાતા ઠંડીમાં ઘટાડો થયો છે. 25 અને 26 નવેમ્બરથી હવે ધીરે ધીરે લઘુત્તમ તાપમાન વધારો થતો જોવા મળશે. બે દિવસ પછી 36 ડિગ્રી આસપાસ થશે અને મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. સાગર કાંઠે લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધારો થઈ શકે છે. હમણાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થશે.
આ તારીખથી મોટો પલટો આવશે
આગાહી અનુસાર, ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી હવામાનમાં પલટો આવશે. વાદળવાયુ જણાશે અને 15 થી 17 ડિસેમ્બર આસપાસ વાદળ વાયુની શક્યતા રહેશે. આ દિવસોમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપની શક્યતા છે. જેને લીધે ડિસેમ્બરના બીજા સપ્તાહથી રાજ્યના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે.
...અને આ તારીખથી કાતિલ ઠંડી પડશે
નવી આગાહી કહે છે કે, તારીખ 20 ડિસેમ્બરથી દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા છે. 22 ડિસેમ્બર બાદ આકરી ઠંડી પડવાની સંભાવના છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જતી રહેતા કાતિલ ઠંડીને વેગ મળશે.
જાન્યુઆરીમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે
જાન્યુઆરી મહિનો પણ હાડ થીજવતી ઠંડીનો રહેશે. 11, 12 જાન્યુઆરી બાદ પણ ઠંડીનો ચમકારો રહેશે. ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં પણ ગુજરાતના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે.
Trending Photos