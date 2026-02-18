Gujarat Budget 2026 Highlights : આ છે ગુજરાતના બજેટની 10 મોટી જાહેરાતો, 3 દિવસમાં મળી જશે GST નંબર
Gujarat Budget 2026 Highlights : નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27નું ઐતિહાસિક બજેટ રજૂ કર્યુ છે. 4 લાખ 8 હજાર, 53 કરોડ રૂપિયાનું સૌથી મોટું બજેટ વિધાનસભામાં રજૂ કરાયું છે. જેમાં મધ્યમ વર્ગ, વેપારીઓ, આરોગ્ય તથા કૃષિ ક્ષેત્રે અનેક જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. શું છે ગુજરાત બજેટની મહત્વની જાહેરાતો, જોઈએ.
વેપારીઓ માટે મોટી રાહત, 3 દિવસમાં જ જીએસટી નંબર મળી જશે
વેરા ઘટાડાના પરિણામોને કારણે એક જ વર્ષમાં 11 હજાર કરોડ જીએસટી વેરાનો ગુજરાતીઓને લાભ થશે. કરદાતાઓની વર્કિંગ કેપીટલ બ્લોક ન થાય તે હેતુસર જોખમના મૂલ્યાંકનને આધારે કરાયેલા રિફંડની 90 ટકા રકમ દિન 7માં પ્રોવિઝનવલ ફંડ તરીકે ચૂકવાઈ જશે. GST રજિસ્ટ્રેશન યોજનામાં દર મહિને 2.5 લાખની વેરાશાખ પાસ ઓન કરે તો 3 દિવસમાં જ જીએસટી નંબર મળી જશે.
ઓલિમ્પિક માટે સરકારનું આયોજન
ઓલિમ્પિકના આયોજન માટે અમદાવાદને તૈયાર કરવા બજેટમાં વિશેષ જોગવાઈ કરાઈ છે. ઓલિમ્પિક રેડી સિટી અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે બજેટમાં 1278 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરાઈ છે. જેનાથી રમતવીરોને મોટો ફાયદો થશે.
કરવેરો વધાર્યા વિના 210 કરોડની રાહત
જે ઈલેક્ટ્રીક વાહનો પર 6 % સુધી ઉચ્ચક વાહન વેરો અમલમાં છે. તેવા સંપૂર્ણપણે ઈલેક્ટ્રીક બેટરીથી સંચાલિત વાહનો પર 1 વર્ષ માટે 5 % સુધી રીબેટ આપી અસરકારક રીતે 1% લેખે વેરાનો દર રાખવાનો નિર્ણય વધુ એક વર્ષ માટે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારે લંબાવાયો છે. તેથી નવું ઈલેક્ટ્રીક વાહન ખરીદનારાઓને 210 કરોડની રાહત મળશે.
ગુજરાતના વકીલો માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય
“ડિજિટલ ઇન્ડિયા” વિઝનને સાકાર કરવાના મક્કમ નિર્ધાર સાથે બજેટમાં ગુજરાતના ૧,૨૫,૦૦૦થી વધુ વકીલોના હિતમાં એક ક્રાંતિકારી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એડવોકેટ વેલ્ફેર ફંડ (વકીલ કલ્યાણ નિધિ) માટે ₹૫,૦૦,૦૦૦,૦૦૦ (પાંચ કરોડ) અને બાર એસોસિએશનોના આધુનિકીકરણ તથા ડિજિટલાઇઝેશન માટે અંદાજે ₹૧,૭૫,૦૦,૦૦૦ (એક કરોડ ૭૫ લાખ) ની વિશેષ ગ્રાન્ટ ફાળવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. BJP લીગલ સેલના કન્વીનર જે. જે. પટેલની રજૂઆતને ગ્રાહ્ય રાખીને સરકારે આ ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી છે. આ પહેલ અંતર્ગત ગુજરાતની તમામ ૨૮૦થી વધુ બાર એસોસિએશનોને ટેકનોલોજીકલ રીતે સજ્જ કરવામાં આવશે. જેમાં તમામ ૨૮૦+ બાર એસોસિએશનોને હાઇ-લેવલ સોફ્ટવેર આપવામાં આવશે, જેનાથી મેમ્બર મેનેજમેન્ટ વધુ સુરક્ષિત અને સરળ બનશે. દરેક એડવોકેટ સભ્ય માટે અલગ મોબાઈલ એપ ઉપલબ્ધ કરાવાશે, જેમાં ૧૦૦થી વધુ પ્રોએક્ટિવ સુવિધાઓ જેવી કે કેસ મેનેજમેન્ટ, ક્લાયન્ટ મેનેજમેન્ટ અને ઓનલાઈન પેમેન્ટની સગવડ હશે. વકીલોની કામગીરીને વેગ આપવા માટે LegalGPT, AI ડ્રાફ્ટિંગ, AI આધારિત કેસ સમરી અને ડોક્યુમેન્ટ ટ્રાન્સલેશન જેવી અત્યાધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે. દરેક બાર એસોસિએશનને પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ મળશે અને સિનિયર વકીલો દ્વારા માર્ગદર્શન માટે ખાસ ઈ-વિડિયો ચેનલ પણ શરૂ કરવામાં આવશે.
દેશની સૌથી મોટી નમો સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી બનશે
બજેટની મોટી જાહેરાત એ છે કે, ગાંધીનગર ખાતે દેશની સૌથી મોટી અને અત્યાધુનિક નમો સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી સ્થાપવામાં આવશે. જેમાં અભ્યાસ અને વાંચનની સુવિધાઓ ડિજિટલ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જેના માટે આ બજેટમાં ₹૧૦૦ કરોડની જોગવાઈ છે. તેમજ આદિજાતિ વિસ્તારના તમામ તાલુકામાં ભગવાન બિરસા મુંડા લાઇબ્રેરી ઊભી કરવાના આયોજનના ભાગરૂપે આ વર્ષે ૧૫ તાલુકાઓમાં લાઇબ્રેરી સ્થાપવામાં આવશે. નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનો વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રવેશમાં રસ વધેલ છે. જેના કારણે છેલ્લાં બે વર્ષમાં કુલ પ્રવેશમાં ૧૯% જેટલો વધારો થયેલ છે. જેના માટે ₹૨૫૦ કરોડની જોગવાઇ. તો રોજગાર મિશનને વેગ આપવા ₹૨૨૬ કરોડની જોગવાઇ.
રાજ્યના વિવિધ જળાશયો અને નહેરોની જળસપાટીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવાના હેતુથી કડાણા ડેમમાં નવતર ફ્લોટિંગ સોલર પ્રોજેક્ટ સ્થાપવાનું આયોજન છે. જેના માટે ₹૧૫૦ કરોડની જોગવાઇ કરું છું. આત્મનિર્ભર ભારતની પહેલને સાકાર કરવા રાજ્ય પાસે સંગ્રહિત પરંતુ હાલમાં વણવપરાયેલ વિપુલ ખનીજ સંસાધનો અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી મેળવવામાં આવશે. જે પૈકી અંબાજી કોપર પ્રોજેક્ટ ગુજરાતની પ્રથમ ભૂગર્ભ કોપર-લેડ-ઝીંક ખાણ બનશે. જે આયાતની નિર્ભરતા ઘટાડશે. તેમજ અંડરગ્રાઉન્ડ કોલ ગેસિફિકેશન પદ્ધતિથી લિગ્નાઇટમાંથી ગેસનું ઉત્પાદન કરવાનું આયોજન છે. જેનાથી પ્રદૂષણની સમસ્યાઓને હલ કરવામાં મદદ મળશે.
Gujarat Unified Digital Stackની પહેલ દ્વારા રાજ્યના નાગરિકોને એક જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પરથી સરકારી સેવાઓ ઝડપથી મળશે. જેમાં અલગ અલગ સેવાઓ માટે પૂરા પાડવાના થતાં દસ્તાવેજોનું પુનરાવર્તન ઘટવાથી સમય અને ખર્ચનો બચાવ થશે. જેના માટે ₹૧૦૦ કરોડનું આયોજન છે.
કોમનવેલ્થ માટે ગુજરાતના બજેટમાં શું છે?
નાણામંત્રીએ જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, રાજ્યમાં આવેલ મોટા શહેરો પરનું ભારણ ઘટે અને રોજગારીની નવી તકો ખુલે તે હેતુથી મુખ્ય શહેરોની નજીક આધુનિક સુવિધાઓ સાથે પાંચ નવા સેટેલાઇટ ટાઉન વિકસાવવામાં આવશે. જેમાં કલોલ, સાણંદ, સાવલી, બારડોલી અને હિરાસરના વિકાસનું આયોજન છે. જેને રીજનલ રેપિડ ટ્રાન્ઝીટ સિસ્ટમથી મોટા શહેરો સાથે જોડવામાં આવશે. ગુજરાતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૩૦ની યજમાનીથી રાજ્યની વૈશ્વિક ઓળખમાં વધારો થયો છે. જેનાથી રમતગમત, પ્રવાસન, હોટેલ, ટ્રાન્સપોર્ટ અને અન્ય સેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ વધવાથી રોજગારીની વિશાળ તકો સર્જાશે. તેમજ આધુનિક સ્ટેડિયમ, માર્ગ, મેટ્રો અને શહેરી સુવિધાઓથી સજ્જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું લાંબાગાળા માટે નિર્માણ થશે. આગામી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૩૦ના આયોજન માટે અમદાવાદ શહેરને “ઓલિમ્પિક રેડી સીટી” બનાવવામાં આવશે. જેના ભાગરૂપે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ અને સ્ટેડિયમ સ્થાપી તેને આધુનિક જાહેર પરિવહન સુવિધાઓ સાથે વિકસાવવામાં આવશે. જેના માટે કુલ ₹૧૨૭૮ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું.
વર્ષ 2026 ને ગુજરાત પ્રવાસન વર્ષ તરીકે ઉજવાશે
કનુ દેસાઈએ ગુજરાતના ટુરિઝમ ક્ષેત્રે જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, ગુજરાત પાસે સફેદ રણના સૌંદર્યથી દરિયાના ઘૂઘવતાં મોજા સુધી, સૂર્યમંદિરથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી, ગીરની ગર્જનાથી સોમનાથ સુધી પ્રકૃતિનું વૈવિધ્ય અને સંસ્કૃતિનો અદ્વિતીય સંગમ છે. ગુજરાતના પ્રવાસન ક્ષેત્રને રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક પર પ્રસ્થાપિત કરવા વર્ષ ૨૦૨૬ને “ગુજરાત પ્રવાસન વર્ષ” તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરું છું. રાજ્યના પ્રવાસન સ્થળો ખાતે એક હજાર ટુરિસ્ટ ગાઇડને તાલીમ આપી તૈયાર કરવાનું આયોજન છે. ઉપરોક્ત આયોજનો માટે કુલ ₹૯૫ કરોડની જોગવાઇ સૂચવું છું.
વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિમાં વધારો કરાયો
વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃતિ માટે આવક મર્યાદામાં વધારો કરાયો. આવક મર્યાદા અઢી લાખથી વધારીને 6 લાખ કરવામાં આવી. આશ્રમ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને માસિક સહાયમાં વધારો કરાયો. માસિક સહાય 2160થી વધારી 2500 કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદની LD એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં રિસર્ચ પાર્ક બનશે. 51 કરોડના ખર્ચે IIT મોડલ પર રિસર્ચ પાર્ક બનાવાશે
