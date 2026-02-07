ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પ્રોટોકોલ તોડીને બનાસકાંઠાની નાનકડી દીકરીને મળ્યા, PHOTOs
Gujarat CM Meet Banaskantha Girl : ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી તરીકેની ઈમેજ ધરાવે છે. દાદાના હુલામણા નામથી ઓળખાતા ભૂપેન્દ્ર પટેલ બાળકોમાં પણ એટલા જ ફેમસ છે. ત્યારે આજે તેઓએ બનાસકાંઠાની દીકરીને આપેલું વચન પાળ્યું છે. દાદાની સંવેદનશીલતાનો પુરાવો આપતી આ ઘટના પર એક નજર કરીએ.
આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે દાંતીવાડાના ઉત્તરપુરા પ્રાથમિક શાળાની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ અહીં એક નાનકડી દીકરીને મળવા આવવાનું વચન નિભાવ્યું હતું. ધોરણ-2માં અભ્યાસ કરતી દીકરી સામ્યા પ્રજાપતિને મળવા CM પહોંચ્યા હતા.
વાત જાણે એમ છે કે, મુખ્યમંત્રીએ અગાઉ એક વીડિયો સંવાદ દરમ્યાન બનાસકાંઠાની નાનકડી બાળકી શામ્યા સાથે વાત કરી હતી. શામ્યાએ વીડિયો કોન્ફરન્સ દરમિયાન ભાગવત ગીતાના શ્લોકોનું પઠન કર્યું હતું. તેથી આ વાતચીત દરમિયાન દાદાએ દીકરીને શાળામાં મળવા આવવાનું વચન આપ્યું હતું. ત્યારે દીકરીને આપેલું વચન આજે મુખ્યમંત્રીએ પાળ્યું હતું. તેઓ પ્રોટોકોલ છોડીને શામ્યાને મળ્યા હતા.
આજે બનાસકાંઠાના દાંતીવાડાની ઉત્તમપુરા પ્રાથમિક શાળાની દીકરી શામ્યા પ્રજાપતિને મુખ્યમંત્રી મળ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ દીકરી શામ્યા સાથે વાતચીત પણ કરી હતી.
આ વિશે શામ્યા પ્રજાપતિએ કહ્યું કે, દાદા આજે મને મળવા આવ્યા તેની ખુબજ ખુશી છે. દાદાએ મારી સાથે બેસીને ફોટા પડાવ્યા અને મને આશીર્વાદ આપ્યા. દાદાએ મારી સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, તું ખૂબ ભણજે આગળ વધજે અને કલેક્ટર બનજે.
તો બીજી તરફ, મુખ્યમંત્રીએ ગામના ધોરણ-10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને ગુલાબનું ફૂલ આપી આગામી પરીક્ષા માટે શુભકામનાઓ આપી હતી.
