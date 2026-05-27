Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /આંધી-વંટોળ અને મૂશળધાર વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ: જાણો ગુજરાતમાં કઈ તારીખોમાં છે આકાશી આફતની આગાહી!

આંધી-વંટોળ અને મૂશળધાર વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ: જાણો ગુજરાતમાં કઈ તારીખોમાં છે આકાશી આફતની આગાહી!

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 27, 2026, 08:44 AM IST|Updated: May 27, 2026, 08:44 AM IST

Gujarat Weather: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં હાલ ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચ્યો છે, ત્યારે હવામાનને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાકિસ્તાનથી પંજાબ થઈને ઉત્તર-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર સુધી લંબાયેલું ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં દેશના 17 રાજ્યોમાં હવામાન પલટાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે આગામી દિવસોમાં ધૂળની ડમરીઓ, તીવ્ર પવન અને ગાજવીજ સાથે મૂશળધાર વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, મે મહિનાના અંતમાં અને જૂનની શરૂઆતમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ મોટો પલટો જોવા મળશે.

30 મેથી 1 જૂન: ગુજરાતમાં કયા જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ?1/5

30 મેથી 1 જૂન: ગુજરાતમાં કયા જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ?

ગુજરાતમાં હાલ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત છે. તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ 44.3 ડિગ્રી અને અમદાવાદમાં પારો 43 ડિગ્રીની આસપાસ નોંધાયો છે. જોકે, આગામી 4 દિવસ બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે અને ગરમીથી આંશિક રાહત મળશે. હવામાન વિભાગના બુલેટિન અનુસાર, આગામી દિવસોમાં નીચે મુજબ વરસાદી માહોલ રહેશે. 30 મે (શનિવાર)  ઉત્તર-પૂર્વ ગુજરાતના સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને મહીસાગર જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ મેઘગર્જના અને ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. 

2/5

31 મે (રવિવાર) વરસાદનો વ્યાપ વધશે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર ઉપરાંત દાહોદ અને પંચમહાલમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. આ સિવાય દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 1 જૂન (સોમવાર) આ દિવસે વરસાદના સ્થળોમાં મોટો વધારો થશે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગરમાં તીવ્ર પવન અને ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી3/5

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

રાજ્યના પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદને લઈને મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, માત્ર મે મહિનાના અંતમાં જ નહીં પરંતુ જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં પણ ચોમાસા પૂર્વેની પ્રવૃત્તિઓ વેગ પકડશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં 2 જૂન, 4 જૂન અને 7 જૂનના રોજ પણ ભારે પવન સાથે છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. અરબ સાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય થતાં પવનની ગતિ વધશે અને વાતાવરણમાં બફારો વધ્યા બાદ વરસાદી માહોલ જામશે."  

દેશભરમાં કેમ બદલાયું હવામાન?4/5

દેશભરમાં કેમ બદલાયું હવામાન?

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, દક્ષિણ બિહાર અને પશ્ચિમ-મધ્ય બંગાળની ખાડી પર એક શક્તિશાળી ચક્રવાતી પરિભ્રમણ (Cyclonic Circulation) સર્જાયું છે. આ અસામાન્ય પરિસ્થિતિને કારણે ઉત્તર ભારતથી લઈને દક્ષિણ ભારત સુધીની હવામાન પેટર્ન બદલાઈ ગઈ છે. સ્કાયમેટ અને IMD બંનેના રિપોર્ટ અનુસાર, એકતરફ કેટલાક રાજ્યોમાં તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર રહેશે, તો બીજી તરફ ભારે તોફાન અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદને કારણે અચાનક ઠંડક પ્રસરી જશે. તીવ્ર ધૂળના તોફાનોને કારણે વિઝિબ્લિટીમાં ઘટાડો થવાની પણ આશંકા છે, જેથી ખેડૂતો, પ્રવાસીઓ અને નાના વેપારીઓને ખાસ સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.  

દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી5/5

દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસું હવે સત્તાવાર રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. કેરળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં ભારે વરસાદી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે. જૂનના પહેલા અઠવાડિયા સુધીમાં ચોમાસું વધુ વેગ પકડશે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ફૂંકાતા ભારે પવનને પગલે માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ગુજરાત માટે ગરમીના આ પ્રકોપ વચ્ચે વરસાદના આ સમાચાર બફારાથી ત્રસ્ત નાગરિકો માટે ચોક્કસપણે રાહત સમાન સાબિત થશે!

Tags:
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
weather updates
prediction
Gujarat Monsoon Forecast

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં ઇબોલાની એન્ટ્રી? મહિલાને કરાઈ ક્વોરેન્ટાઇન, કોરોના કરતા પણ ખતરનાક છે વાયરસ

ભારતમાં ઇબોલાની એન્ટ્રી? મહિલાને કરાઈ ક્વોરેન્ટાઇન, કોરોના કરતા પણ ખતરનાક છે વાયરસ

ebola virus in india14 min ago
2

RCB સામે ગુજરાત ટાઈટન્સ કેમ હાર્યું ? જાણો શુભમન ગિલે કોના પર ફોડ્યું હારનું ઠીકરું

ipl 202621 min ago
3

અમરિકામાં જંત્રાલની પાટીદાર મહિલાની કેમ કરાઈ હત્યા? ખુલ્યું મોટું કનેક્શન; CCTV જોઈ

Meghna Patel USA33 min ago
4

કચ્છના મુન્દ્રા બંદરેથી કરોડોનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું: ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડનું ઓપરેશન

Kachchh News59 min ago
5

રાજકોટમાં લોહિયાળ ખેલ: “તારી પત્નીને ઉપાડી જઈશ”ની ધમકી આપનારે યુવકની ભરબજારે પાઇપ...

gujarat1 hr ago