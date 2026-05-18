/ગુજરાતના અઢી કરોડ જેટલા વીજ ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો : તમે વીજળી વાપરો કે ન વાપરો, 25 ટકા ફિક્સ ચાર્જનું બિલ તો આવશે જ!

Electricity Bill Hike : દૂધ, ઈંધણના ભાવ વધારા બાદ નાગરિકોને વધુ એક ઝટકો લાગી શકે છે. મોંઘવારીથી પરેશાન લોકોની મુશ્કેલીમાં હજુ વધારો થઈ શકે છે. કારણ કે, વીજળીના ભાવમાં જલ્દી જ વધારો થાય તેવી સંભાવના છે. સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રિસિટી ઓથોરિટીએ ચાર્જ વધારાની ભલામણ કરી છે. વીજળીના ફિક્સ મંથલી ચાર્જમાં વધારો કરવાનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરાયો છે. જો આ પ્રસ્તાવ મંજૂર થશે તો વીજ કંપનીના બિલમાં વધારો આવશે. જો તમે વીજળી ઓછી વાપરો તો પણ ભારે ફિક્સ ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. GERCની મંજૂરી બાદ આખરી ભાવ વધારા પર મહોર લાગશે. પરંતુ આ નિર્ણયથી ગુજરાતના 1.40 કરોડથી વધુ ગ્રાહકો પર મોટો બોજો આવશે.
સેન્ટ્રલ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓથોરિટી (CEA) એ વીજ કંપનીઓ પર હાલ ભારણ હોવાનું જણાવ્યું છે. તેથી વીજ કંપનીઓની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે એક ડ્રાફ્ટ પ્રસ્તાવ તૈયાર કર્યો છે, જેમાં દેશભરમાં વીજળીનો ફિક્સ મંથલી ચાર્જ વધારવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
જો આ પ્રસ્તાવ જો મંજૂર થશે તો ગુજરાતના નાગરિકો પર વીજળીનું ભારણ વધશે. એક નિર્ણયથી ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (GUVNL) હસ્તકની ચારેય વીજ કંપનીઓ (UGVCL, DGVCL, MGVCL, PGVCL) અને ટોરેન્ટ પાવરના ગ્રાહકોના બિલમાં મોટો ઉછાળો આવશે.
નવા પ્રસ્તાવ મુજબ, ફિક્સ મંથલી ચાર્જ દરેક ગ્રાહક પર લાગુ કરી દેવાશે. પછી ભલે ગ્રાહક ગમે એટલી ઓછી વીજળી પણ વાપરે અથવા ઘર બંધ હોય, તો પણ કનેક્શનના લોડ (KW) ના આધારે નક્કી થયેલો ભારે ફિક્સ ચાર્જ દર મહિને ફરજિયાતપણે ચૂકવવો જ પડશે. એટલે તમારા વીજ વપરાશ કરતા પણ લાઈટ બિલ વધી જશે. વર્ષ ૨૦૩૦ સુધી તમારા કુલ વીજ બિલમાં ફિક્સ્ડ કોસ્ટની વસૂલાત વધારીને ૨૫ ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. ફેક્ટરી, કંપની, દુકાનો અને સંસ્થાઓ માટે તેને સીધી ૧૦૦ ટકા કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
આ મોંઘવારી ન માત્ર સામાન્ય નાગરિકો, પરંતું વેપારીઓ અને ઉદ્યોગો માટે મોટા ઝટકા સમાન બની રહેશે. કારણ કે, પહેલાથી જ કોમર્શિયલ અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કનેક્શન્સમાં ફિક્સ ચાર્જ (ડિમાન્ડ ચાર્જ) ખૂબ ઊંચો છે. આવામાં નાના વેપારીઓ અને કારખાના ચલાવતા લોકોની હાલત કફોડી બનશે. પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં વધારો થશે. જેનો બોજો છેલ્લે તો જનતા પર જ આવશે.
જો આ પ્રસ્તાવ લાગુ પડશે તો લાઈટ બિલમાં વધારો આવશે. ગુજરાતની જનતા પહેલાથી સ્માર્ટ મીટરનો વિરોધ કરી રહી છે, આવામાં આ ભાવ વધારાથી નાગરિકો વધુ રોષે ભરાશે. જોકે, કેન્દ્રના આ પ્રસ્તાવને ગુજરાતમાં લાગુ કરતાં પહેલાં 'ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસિટી રેગ્યુલેટરી કમિશન' (GERC) ની લીલી ઝંડી લેવી પડશે, જે ગ્રાહકોની સુનાવણી કર્યા બાદ જ આખરી ભાવ વધારા પર મહોર મારશે. જોકે, આ ભાવવધારા બાદ ગુજરાતમાં વિરોધ જોવા મળે તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.