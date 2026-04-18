આનંદીબેન પટેલની દોહિત્રી સંસ્કૃતિ જયનાની બોલિવુડમાં ગ્રાન્ડ એન્ટ્રી, પાટીદાર પરિવારની દીકરીની એક્ટિંગ કરિયર કેવી રીતે શરૂ થઈ તે જાણો
Gujarat Ex CM Anandiben Patel Granddaughter Bollywood Debut : ફિલ્મ કૃષ્ણાવતારમ પાર્ટ-1 નું ટ્રેલર લોન્ચ થઈ ગયું છે. શ્રીકૃષ્ણના જીવન પર આધારિત આ ફિલ્મમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ અને ખોડલધામના પ્રમુખ અનાર પટેલની દીકરી સંસ્કૃતિ જયના બોલિવુડમાં ડેબ્યૂ કરી રહી છે. આનંદીબેનની દોહિત્રી સંસ્કૃતિ જયના આ ફિલમમાં સત્યભામાના પાત્રમાં જોવા મળશે. આનંદીબેન પટેલની દોહિત્રી સંસ્કૃતિ જયનાએ 'કૃષ્ણાવતારમ' ફિલ્મથી બોલિવુડમાં ગ્રાન્ડ એન્ટ્રી કરી છે. ત્યારે પટેલ પરિવારની આ દીકરીની અભિનય સફર વિશે જાણીએ.
સંસ્કૃતિ જયનાના દાદી રાજકારણી અને માતા સમાજસેવિકા
કૃષ્ણાવતારમ પાર્ટ-1 નું ટ્રેલર હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા જગાવી રહ્યું છે. 7 મેના રોજ મોટા પદડા પર આ ફિલ્મ રિલીજ થવા જઈ રહી છે. ત્યારે આ ફિલ્મ તેની અભિનેત્રી સંસ્કૃતિ જયનાને કારણે વધુ ચર્ચામાં આવી છે. કારણ કે, સંસ્કૃતિ જયના ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તરપ્રદેશના હાલના રાજ્યપાલ આનંદીબેનની દોહિત્રી છે. તેમજ જાણીતા પાટીદાર અગ્રણી અને સામાજિક સેવિકા અનાર પટેલની દીકરી છે. અનાર પટેલ ગામશ્રી ફાઉન્ડેશન સંચાલિત કરે છે. જ્યાં મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલાના કલાત્મક કામગીરીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે.
સંસ્કૃતિ જયના સત્યભામાનું પાત્ર ભજવતી જોવા મળશે
સંસ્કૃતિ જયના વ્યવસાયે એક મોડલ અને ડિઝાઈનર છે. જેનું હવે ફિલ્મી દુનિયામાં ડેબ્યૂ થઈ ગયું છે. સંસ્કૃતિ જયનાનું અસલી નામ સંસ્કૃતિ પટેલ છે. સંસ્કૃતિ જયના સોશિયલ મીડિયા પર મોટું ફેન ફોલોઈંગ ધરાવે છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર સતત પોતાની સ્ટાઈલિશ, તેમજ ટુરની તસવીરો શેર કરી ચર્ચામાં રહે છે. વર્ષ 2023 માં આદિત્ય સીલના મ્યૂઝિક વીડિયોમાં રૂપ રાધાના રોલમાં સંસ્કૃતિ જયનાએ કામ કર્યું હતું. હવે તે કૃષ્ણાવતારમ પાર્ટ-1 માં સત્યભામાનું પાત્ર ભજવતી જોવા મળશે.
દીકરી માટે અનાર પટેલનો ભાવુક સંદેશ
કૃષ્ણાવતારમ ફિલ્મનું ટ્રેલર લોન્ચ થતા જ તેમના માતા અનાર પટેલ ભાવુક થઈ ગયા હતા, અને દીકરી માટે લાગણીસભર પોસ્ટ શેર કરી હતી. અનાર પટેલે ભાવુક સંદેશમા દીકરીના સંઘર્ષ, લગન અને હિંમત વિશે વાત કરી.
કૃષ્ણાવતારમ ફિલ્મનું શુટિંગ ગુજરાતના વીસનગર અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં જ થયુ છે. જેથી આ ફિલ્મમાં ગુજરાતની ભૂમિ પરની સુંદરતા પણ જોવા મળશે.
અભિનય નહિ, પ્રોડક્શનમાં પણ સંસ્કૃતિ માહેર છે
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સંસ્કૃતિ જયના કૃષ્ણાવતારમ પાર્ટ-1માં માત્ર અભિનેત્રીના રોલ સુધી સિમિત નથી. તે પ્રોડક્શનમાં પણ ભાગીદાર છે. તે પૂનમ શ્રોફ, પાર્થ ગજ્જર અને ડાયરેક્ટર હાર્દિક ગજ્જર સાથે અથશ્રીકથા મોશન પિક્ચર્સ એલએલપીમાં પાર્ટનર પણ છે .કૃષ્ણાવતારમ પાર્ટ-1 માં તેની આ બેવડી ભૂમિકા તેને વધુ મજબૂત બનાવે છે. જેનાથી તે આ પ્રોજેક્ટમાં એક્ટરની સાથે સાથે ક્રિએટિવ સ્ટેટહોલ્ડર તરીકે પણ જવાબદારી ભજવે છે.
Trending Photos