આનંદીબેન પટેલની દોહિત્રી સંસ્કૃતિ જયનાની બોલ્ડ એન્ડ ગ્લેમરસ તસવીરો, મોડલિંગ બાદ હવે બોલિવુડમાં ડેબ્યૂ
Gujarat Ex CM Anandiben Patel Granddaughter Bollywood Debut : બોલિવુડ અને ટેલિવુડમાં હાલ પૌરાણિક કથાઓનો દોર પરત આવ્યો છે. નિલેશ તિવરીની ફિલ્મ રામાયણનું ટીઝર હાલમાં જ રિલીઝ થયું. જેમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામની ભૂમિકામાં છે. તો બીજી તરફ, કૃષ્ણાવતારમ પાર્ટ-1 નું ટ્રેલર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. આ ફિલ્મ દ્વારા આનંદીબેન પટેલની દોહિત્રી સંસ્કૃતિ જયનાની બોલિવુડમાં ગ્રાન્ડ એન્ટ્રી થઈ છે. ત્યારે સંસ્કૃતિ જયનાની ગ્લેમરસ અને બોલ્ડ તસવીરો વાયરલ થઈ છે.
ટ્રેલરની શરૂઆતમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રાધાના પ્રેમ સાથે થાય છે. ટ્રેલરમાં કૃષ્ણના રુકમણિ સાથેના વિવાહ અને સભ્યભામા સાથેનો સંવાદ બતાવાયો છે.
આ ઉપરાંત ફિલ્મમાં શ્રીકૃષ્ણના સ્વર્ગ ગમન બાદ દ્વારકાનગરીનું સમુદ્રમાં ડુબવાની સ્થિતિને પણ દર્શાવાઈ છે.
કૃષ્ણાવતારમની સ્ટારકાસ્ટ
આ ફિલ્મમાં સિદ્ધાર્થ ગુપ્તાએ શ્રીકૃષ્ણ, સુસ્મિતા ભટ્ટે રાધા, સંસ્કૃતિ જયનાએ સત્યભામા અને નિવાશી કૃષ્ણને રુકમણિનું પાત્ર ભજવ્યુ છે. આ ફિલ્મ 7 મેના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.
આ ફિલ્મની વીએફએક્સ અને સિનેમોટોગ્રાફી કમાલની છે. જે લોકોને વધુ પસંદ આવી. ફિલ્મનું ટ્રેલર રિલીઝ થયા બાદ ચારેતરફ સંસ્કૃતિ જયનાના વખાણ થઈ રહ્યાં છે. હાલમાં જ સંસ્કૃતિ જયના સાથે આખી ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ પ્રેમાનંદ મહારાજના આર્શીવાદ લેવા માટે વૃંદાવન પહોંચી હતી. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન હાર્દિક ગુજ્જરે કર્યું છે.
કોણ છે સંસ્કૃતિ જયના
સંસ્કૃતિ જયનાએ ફિલ્મમાં સત્યભામાનું પાત્ર ભજવ્યું છે. આ તેની ડેબ્યુ ફિલ્મ છે. આ પહેલા વર્ષ 2023 માં આદિત્ય સીલની સાથે સંસ્કૃતિ જયનાએ મ્યૂઝિક વીડિયોમાં કામ કર્યું હતું. જ્યાં તેણે રૂપ રાધાનો રોલ કર્યો હતો.
સંસ્કૃતિ જયના ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલના દોહિત્રી છે. તો તેના માતા અનાર પટેલ સામાજિક કાર્યકર્તા છે, જેઓ મહિલા સશક્તિકરણ માટે કામ કરે છે.
સંસ્કૃતિ જયના મોડલિંગ કરે છે. હવે તે ફિલ્મમાં ડેબ્યુ કરવા જઈ રહી છે.
સંસ્કૃતિ જયના સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહે છે. તે હંમેશા પોતાની તસવારો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરે છે.
સંસ્કૃતિ જયનાનો બોલ્ડ અને ગ્લેમરસ અવતાર તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર જોવા મળે છે.
ઈન્સ્ટાગ્રામ પર સંસ્કૃતિ જયનાના 58.6 k ફોલોઅર્સ છે.
