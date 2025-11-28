ગુજરાત પર વધુ એક આકાશી આફતનો ખતરો! અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી જાણીને ખેડૂતોની વધી જશે ચિંતા
Ambalal Patel Agahi: વાવાઝોડું સેન્યાર નબળું પડવા લાગ્યું છે. તો બીજી બાજુ અન્ય એક વાવાઝોડું દિતવાહ બની રહ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં બનેલું સેન્યાર સેન્યાર નબળું પડવા લાગ્યું છે. જો કે, હજુ વાવાઝોડાનો ખતરો ટળ્યો નથી. એક વાવાઝોડું નબળું પડ્યું ત્યાં બીજું દિતવાહ વાવાઝોડું ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. દિતવાહ વાવાઝોડું બે વાર લેન્ડફોલ કરી શકે છે.
દેશના દક્ષિણના કેટલાક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની જ્યારે ઉત્તરના કેટલાક રાજ્યમાં ઠંડીની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે, ગુરુવારે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. અમદાવાદ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું હતું. આ સાથે સાબરકાંઠા જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ખાબક્યો હતો. આગામી સમયમાં ગુજરાતનું હવામાન કેવું રહેશે. ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી.
રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ આવવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે. છ થી આઠ ડિસેમ્બર આસપાસ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. સાથે જ 8 થી 18 ડિસેમ્બર વચ્ચે રાજ્યમાં માવઠું આવવાની શક્યતા છે. 27 અને 28 ડિસેમ્બર રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થશે. તો જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાનો છે. જેના કારણે છ જાન્યુઆરી સુધીમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
અંબાલાલની આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં અને દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે.જ્યારે નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાય તેવી પણ શક્યતા છે..જો કે ગુજરાત પર તેની સીધી અસર ઓછી રહેવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ, ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. આ સાથે રાજ્યમાં ઠંડીમાં પણ વધઘટ જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાંથી પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસર પણ દેખાઈ શકે છે. જેના કારણે હવામાન વારંવાર બદલાઈ શકે છે.
ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં પણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાત તથા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. ઉત્તરપૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ આવી છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જતી રહેતા કાતિલ ઠંડીને વેગ મળે છે. તેથી જાન્યુઆરી માસ પણ હાડ થીજવતી ઠંડી પડે તેવી શક્યતા છે. 11 અને 12 જાન્યુઆરી બાદ પણ ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાશે, 26 નવેમ્બર બાદ લઘુતમ તાપમાન 16 ડિગ્રી આસપાસ અને ત્યારબાદ 17 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની શક્યતા છે.
