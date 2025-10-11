દિવાળી તો બગડશે જ, પણ અંબાલાલની પટેલે કરી ઠંડી માટેની મોટી આગાહી
Ambalal Patel Ni Agahi : હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી. 22 ડિસેમ્બરથી ભારે ઠંડી પડવાની આગાહી કરાઈ. ચોમાસા બાદ હવે ઠંડીની આગાહી આવી
દિવાળી પહેલા માવઠું આવશે
દિવાળી નજીક આવી રહી છે, તે પહેલા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, 13 થી 17 ઓક્ટોબર વાદળછાયુ વાતવરણ રહેશે. 18 થી 30 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે. 18 થી 21 માં ઓક્ટોબર અરબી સમુદ્ર હલચલ જોવા મળશે. જેના કારણે ભેજમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહે છે. બેસાતા વર્ષ હવામાન બગડે શક્યતા રહે છે.
આ વર્ષે કેવી ઠંડી પડશે
હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના ઉત્તર પર્વતીય હિમ વર્ષાની શક્યતા રહેશે. 23 ઓક્ટોબરથી ઠંડા પવન ફુંકાશે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થતાં ગુજરાતમાં વાદછાયુ વાતાવરણ રહેશે. આ દિવસોમાં માવઠું થવાની શક્યતા છે. 18 નવેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું થવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે.
ડિસેમ્બરમાં કાતિલ ઠંડી પડશે
તેમણે કહ્યું કે, 23 નવેમ્બરથી 26 નવેમ્બર દેશના ઉત્તરીય પર્વત હિમ વર્ષા થતા ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. 5-7 ડિસેમ્બરમાં પશ્વિમ વિક્ષેપો આવતાં ઠંડી વધશે. 22 ડિસેમ્બરથી ભારે ઠંડી પડશે.
ગુજરાતમાંથી ચોમાસાએ વિદાય લીધી
જી હાં હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે ગુજરાતમાંથી ચોમાસું સંપૂર્ણપણે વિદાય લઈ ચૂક્યું છે. આગામી 7 દિવસ ગુજરાતમાં વાતાવરણ સૂકું રહેવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી અને ન્યૂનતમ તાપમાન 23 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે. આગામી સાત દિવસ ગુજરાતના વાતાવરણમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા નહીં મળે.
