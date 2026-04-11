ગુજરાતના ખેડૂતોને ફરી સાવધાન રહેવા સૂચના અપાઈ! જાણો શું છે અંબાલાલ પટેલની ગંભીર આગાહી
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં ઉનાળાનો મિજાજ હવે આકરો બની રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગરમીને લઈને એક ભયાનક આગાહી જાહેર કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં રાજ્યભરમાં સખ્ત ગરમી પડવાની શક્યતા છે, જેની અસર જનજીવન અને ખેતી બંને પર જોવા મળશે.
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ચેતવણી
વધતી જતી ગરમીને કારણે ખેતીના પાકો પર જોખમ ઉભું થયું છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને સાવધ રહેવા સૂચના આપી દીધી છે. મગફળીના પાકમાં ગરમીને કારણે ફૂગ અને સુકારો આવવાની શક્યતા છે. ખેડૂત ભાઈઓએ પાકના રક્ષણ માટે આગોતરા પગલાં લેવા અનિવાર્ય છે.
ગુજરાતમાં ફરી વરસાદ અને વાતાવરણમાં પલટો
ગરમીની વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે વરસાદી માહોલની પણ આગાહી કરી છે. 18 થી 22 એપ્રિલ દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. આ સમયગાળામાં વાદળછાયું વાતાવરણ અથવા પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને કારણે વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
વાવાઝોડા અને કાળી આંધીની ભયાનક આગાહી
મે મહિનામાં કુદરતી આફતોના સંકેત આપતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 17 મે બાદ અરબ સાગરમાં ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા છે. આ સાથે બંગાળની ખાડીમાં પણ ભારે વાવાઝોડું ત્રાટકી શકે છે. 26 એપ્રિલ થી મે મહિના સુધી આકરી ગરમીની સાથે અરબ દેશો તરફથી 'કાળી આંધી' ચડી આવવાની પણ સંભાવના છે.
12 થી 20 એપ્રિલે શરૂ થશે ગરમીનો રાઉન્ડ
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 12 થી 20 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યમાં ગરમીનું મોજું ફરી વળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તાપમાનમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલમાં પારો 42 ડિગ્રીને પાર કરી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો વડોદરા સહિતના વિસ્તારોમાં તાપમાન 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ કાળઝાળ ગરમી પડશે.
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં રાજકોટમાં પારો 41 ડિગ્રીને પાર જઈ શકે છે, જ્યારે કચ્છમાં 40 ડિગ્રી અને સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, ધ્રાંગધ્રામાં પણ આકરી ગરમીની સંભાવના છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન 38 ડિગ્રી આસપાસ રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત અને નવસારીમાં પણ ગરમીનો પારો ઉંચો જશે. છત્તીસગઢ અને આંધ્રપ્રદેશમાં તાપમાન 43 થી 46 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જેની અસર સરહદી વિસ્તારો પર પણ જોવા મળી શકે.
