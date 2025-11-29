ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં માવઠું કરશે ખેદાનમેદાન! અંબાલાલની નવી આગાહી જાણીને છાતીના પાટિયા બેસી જશે...!
Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં સોમવારથી ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 3 દિવસથી તાપમાન વધતા ઠંડીથી આંશિક રાહત મળી છે. હાલ ગરમ પવનો ફુંકાતા ઠંડીમાં ઘટાડો થયો છે. પરંતુ આગાહી અનુસાર સોમવારથી ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ થઈ જશે. ત્રણ દિવસ બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, એટલે કે ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયાથી ઠંડીની શરૂઆત થશે અને ડિસેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડી શકે છે.
ગુજરાત પર માવઠાનું સંકટ ફરી તોળાઈ રહ્યું છે. ગઈકાલે સાબરકાંઠા અને આજે બનાસકાંઠામાં વરસાદ આવતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. અને એ વચ્ચે આગાહીકાર રમણિક વામજાએ પણ એક જ મહિનામાં બે માવઠાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 7 થી 10 ડિસેમ્બર હવામાનમાં પલટાની સંભાવના છે. હળવો વરસાદ આવી શકે છે. આ સાથે 23 થી 27 ડિસેમ્બર પણ વરસાદ આવી શકે છે.
ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદ આવવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે આ આગાહી કરી છે. 6થી 8 ડિસેમ્બર આસપાસ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. સાથે જ 8 થી 18 ડિસેમ્બર વચ્ચે રાજ્યમાં માવઠું આવવાની શક્યતા છે. 27 અને 28 ડિસેમ્બર રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ થશે. તો જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાનો છે. જેના કારણે છ જાન્યુઆરી સુધીમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં પણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાત તથા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. ઉત્તરપૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ આવી છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપની અસર જતી રહેતા કાતિલ ઠંડીને વેગ મળે છે. તેથી જાન્યુઆરી માસ પણ હાડ થીજવતી ઠંડી પડે તેવી શક્યતા છે. 11 અને 12 જાન્યુઆરી બાદ પણ ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાશે, 26 નવેમ્બર બાદ લઘુતમ તાપમાન 16 ડિગ્રી આસપાસ અને ત્યારબાદ 17 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. જ્યારે મહત્તમ તાપમાન 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલની આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં અને દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે.જ્યારે નવેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં ઉપસાગરમાં ચક્રવાત સર્જાય તેવી પણ શક્યતા છે. જો કે ગુજરાત પર તેની સીધી અસર ઓછી રહેવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ, ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. આ સાથે રાજ્યમાં ઠંડીમાં પણ વધઘટ જોવા મળી શકે છે. ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાંથી પશ્ચિમી વિક્ષેપોની અસર પણ દેખાઈ શકે છે. જેના કારણે હવામાન વારંવાર બદલાઈ શકે છે.
તાજેતરમાં આવેલા બે ચક્રવાતોએ ભારતમાં ચિંતા વધારી છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, ચક્રવાત Ditwah અને નબળા પડી રહેલા Senyar ની સંયુક્ત અસરથી દક્ષિણ ભારતના અનેક રાજ્યોમાં વ્યાપક અને ભારે વરસાદ પડશે. દક્ષિણ ભારતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હવામાનની સ્થિતિ બગડવાના સંકેતો વધુ તીવ્ર બન્યા છે. બંગાળની ખાડીમાં એક ઊંડા દબાણ ગુરુવારે વધુ ગોઠવાયું અને ચક્રવાત Ditwah માં પરિવર્તિત થયું.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, બંગાળની ખાડીમાં બનેલું સેન્યાર સેન્યાર નબળું પડવા લાગ્યું છે. જો કે, હજુ વાવાઝોડાનો ખતરો ટળ્યો નથી. એક વાવાઝોડું નબળું પડ્યું ત્યાં બીજું દિતવાહ વાવાઝોડું ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. દિતવાહ વાવાઝોડું બે વાર લેન્ડફોલ કરી શકે છે. આ સંભવિત ખતરનાક સિસ્ટમને ધ્યાનમાં રાખીને, હવામાન વિભાગે ચક્રવાત પહેલા ચેતવણી જારી કરી છે. આ ચક્રવાત ઉત્તર તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જ્યાં 30 નવેમ્બર સુધી ગંભીર હવામાનની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
ચક્રવાત Ditwah અને નબળા પડી રહેલા Senyar ની સંયુક્ત અસરોને કારણે દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વધી ગઈ છે. બંગાળની ખાડીમાં ઊંડો દબાણ દિટવાહમાં તીવ્ર બન્યું છે, અને ઉત્તરી તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશ માટે ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. શ્રીલંકાના દરિયાકાંઠાને પાર કર્યા પછી, ચક્રવાત દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં આગળ વધશે. 30 નવેમ્બરની સવાર સુધીમાં તે ઉત્તરી તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને નજીકના દક્ષિણ આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠા સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે. નિષ્ણાતોની આગાહી છે કે ચક્રવાત સમુદ્ર ઉપર ઉપર તરફ જશે અને તમિલનાડુના દરિયાકાંઠાની સમાંતર આગળ વધશે.
