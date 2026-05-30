Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ATM માંથી રૂપિયા નીકળે એટલી ઝડપે અનાજ આવે! આ છે ગુજરાતનું સૌ પ્રથમ ૨૪ કલાક અનાજ મળવાનું એટીએમ

ATM માંથી રૂપિયા નીકળે એટલી ઝડપે અનાજ આવે! આ છે ગુજરાતનું સૌ પ્રથમ ૨૪ કલાક અનાજ મળવાનું એટીએમ

Written ByDipti Savant
Published: May 30, 2026, 02:46 PM IST|Updated: May 30, 2026, 02:46 PM IST

Bhavnagar News નવનીત દલવાડી/ભાવનગર : ગુજરાત રાજ્યમાં સૌપ્રથમ ભાવનગરમાં શરૂ કરવામાં આવેલું ગ્રેઈન એટીએમ સફળ સાબિત થયું છે. કામદાર વર્ગના લોકોનો સમયનો વેડફાટ ન થાય તેમ જ લાંબી લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવું ના પડે અને સરળતાથી અનાજ મેળવી શકાય તે માટે ભાવનગરમાં અનાજ વિતરણ માટેનું ગ્રેઇન એટીએમ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે એટીએમ સુવિધાનો અત્યાર સુધીમાં 28,000 થી વધુ લોકોએ લાભ મેળવ્યો છે. 

1/5

ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને અનાજ સહિતનું રાશન મળી રહે એ માટે સરકાર દ્વારા ખાસ યોજના કાર્યરત છે. જેમાંથી લોકોને ઓછા ભાવે સસ્તું અનાજ મળી રહે છે. પરંતુ સામાન્યવર્ગના લોકોને પોતાનો ધંધો રોજગાર પાડીને રાશન મેળવવા લાંબી લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવું પડતું હતું, જેના કારણે સમયનો વેડફાટ થતો હોય કામદારવર્ગ સમયસર અનાજ મેળવી શકતો નહોતો.  

2/5

આ બાબતને ધ્યાને રાખી ભારત સરકાર દ્વારા વર્લ્ડ ફૂડ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત અન્નપૂર્તિ યોજના હેઠળ ગુજરાતનું સૌ પ્રથમ ગ્રેઇન એટીએમ ભાવનગરમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ અન્નપૂર્તિ ગ્રેઇન એટીએમ 17 સપ્ટેમ્બર 2024 ના રોજ ભાવનગર શહેરના સૌથી મોટો કામદારવર્ગ ધરાવતા કરચલિયા પરા વિસ્તારમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.   

3/5

આ અન્નપૂર્તિ સુવિધા શરૂ કર્યાને આજે દોઢ વર્ષ કરતા વધુ સમય થયો છે. ત્યારે અત્યાર સુધીમાં આ અન્નપૂર્તિ ગ્રેઇન એટીએમ સુવિધાનો 28 હજાર પાંચસો કરતા વધુ લાભાર્થીઓએ લાભ મેળવી 2 લાખ 73 હજાર 800 કિલો ઘઉં અને 2 લાખ 93 હજાર કિલો ચોખા સહિત 5 લાખ 66 હજાર કિલો અનાજનો જથ્થો મેળવ્યો છે.  

4/5

ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું આ એટીએમ ઓટોમેટિક રિફિલિંગની સુવિધા ધરાવે છે, જેના કારણે 24 કલાક દરમ્યાન કોઈપણ સમયે અનાજ વિતરણ કરવું શક્ય બન્યું છે, સોલાર ઉર્જા અને ઇન્વર્ટર બેટરીથી ચાલતા આ એટીએમમાં માત્ર 40 સેકન્ડ જેવા નજીવા સમયમાં 25 કિલો અનાજ મેળવી શકાય છે.

5/5

ગુજરાતના કોઈપણ જિલ્લાનો રેશનકાર્ડ ધરાવતો પરિવાર આ ગ્રેઈન એટીએમ સુવિધાનો સરળતાથી લાભ મેળવી શકે છે, બેન્ક એટીએમ માંથી રૂપિયા મેળવવા જેટલી સરળતા હોય છે, એટલીજ સરળતાથી લોકો ગમે તે સમયે પોતાના કીમતી સમયનો વેડફાટ કર્યા વગર પોતાના સમયે અનાજનો જથ્થો મેળવી શકે છે, લાભાર્થીઓએ પણ સરકારની આ યોજનાને લઈને ખુશીની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8th Pay Commission: રેલવેએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કરી મોટી માંગ, જાણો કેટલો વધી જશે પગાર

8th Pay Commission: રેલવેએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કરી મોટી માંગ, જાણો કેટલો વધી જશે પગાર

8th Pay Commission4 min ago
2

રાજસ્થાન રોયલ્સના આ ખેલાડીએ ટીમને આપ્યો દગો ? કોચ સંગાકારાએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

Kumar Sangakkara5 min ago
3

માટલામાં પાણી ઠંડુ ન થતું હોય તો ફટાફટ આ ઉપાયો અજમાવી જુઓ, ફ્રીજ જેવું ઠંડુ થશે પાણી

Earthen Pot19 min ago
4

અમેરિકા-ભારત ટ્રેડ ડીલ પર સર્જિયો ગોરનો મોટો દાવો! જાણો ક્યારે થશે કરાર પર હસ્તાક્ષર

US-India Relation21 min ago
5

"360° કેમેરાવાળી દેશની 5 સૌથી સસ્તી કાર, ડ્રાઇવિંગને બનાવશે સરળ, જાણો કિંમત

360 degree camera cars43 min ago