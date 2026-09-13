/ગુજરાતને માથે એક સાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય, આજે અને આવતી કાલે રાજ્યના આ ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: એકબાજુ જ્યાં વરસાદ જાણે વિદાય થઈ ગયો હોય તેવું વાતાવરણ સર્જાયું હતું ત્યાં ફરીથી ભાદરવામાં ભરપૂર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. આજે ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. અમદાવાદમાં પણ જાણે અંધારપટ છવાયો હોય તેવું વાતાવરણ સર્જાયું અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો. હજુ પણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. એક સાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ગઈ છે જે ગુજરાતને તરબોળ કરી રહી છે. જાણો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી.
હવામાન વિભાગ દ્વારા 13 થી 19 સપ્ટેમ્બર હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે આજે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આજે અમદાવાદમાં વાદળ છાયું વાતાવરણ અને ભારે વરસાદની આગાહી કરેલી છે. આવતીકાલે ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી 13, 14, 15 સપ્ટેમ્બર માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા હવામાન વિભાગની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ ગુજરાત પર વરસાદની 4 સિસ્ટમ સક્રિય છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, વેસ્ટન ડિસ્ટબન્સ લો પ્રેસર સિસ્ટમ સક્રિય છે. ગુજરાતમાં આજે 13 સપ્ટેમ્બર માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદને લઈને ચેતવણી જાહેર કરાઈ છે.
દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદનું ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ અપાયું છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં પણ વરસાદનું એલર્ટ અપાયું છે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ છે. કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ સાથે અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. પોરબંદર, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. ભરૂચ અને સુરતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. નવસારી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા, અનેક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. કચ્છ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ અપાયું છે.
અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી મુજબ આજે મઘ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં રાજકોટ સુરેન્દ્રનગર હળવદ ધ્રાંગધ્રા મોરબી કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં છુટાછાયા વરસાદની શક્યતા.
અમદાવાદ ગાંધીનગર ના ભાગોમાં પણ આજે ભારે વરસાદની શક્યતા. 14 થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 12 ઇંચ ઉપર વરસાદ થવાની શક્યતા. 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં થઈને દરિયાના ભાગોમાં થઈને રાજસ્થાનના ભાગોમાં થઈને ઉત્તર ભારત તરફ જવાની શક્યતા. દ્વારકા પોરબંદર અને જામનગરના ભાગોમાં હળવા મધ્યમથી ત્રણ ઇંચ સુધી કે તેથી વધુ વરસાદ થઈ શકે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં કાઢવા મધ્યમથી ત્રણ ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થઈ શકે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા મધ્યમથી ત્રણ ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થઈ શકે છે. મહીસાગર પંચમહાલના ભાગમાં પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા મધ્યમથી લઈને ત્રણ ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદની શક્યતા