/આ તારીખથી ગુજરાતમાં ફરી શરૂ થશે અસલી ખેલ! મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ ખેડૂતોને ક્યારે કરાવશે લીલા લહેર? જાણો અંબાલાલની તોફાની આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઋતુ વચ્ચે હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વરસાદને લઈને નવી આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ફરી એકવાર તોફાની વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જેને પગલે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આજે અને આવતીકાલે રાજ્યના મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી શકે છે. હવામાન વિભાગે દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને યલો અલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આજથી જ રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલ્ટો જોવા મળશે. હાલમાં રાજ્ય પર કોઈ મોટી સક્રિય સિસ્ટમ કાર્યરત નથી, પરંતુ બંગાળના ઉપસાગરમાંથી આવતા ભેજના કારણે વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાશે. 8 થી 11 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ જિલ્લાઓમાં 3 ઈંચ કે તેથી વધુ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ સારા વરસાદની શક્યતા છે.
ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના વાવ, થરાદ અને બનાસકાંઠાના સીમાવર્તી ભાગોમાં વધુ વરસાદ થઈ શકે છે. જ્યારે કચ્છ અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ તોફાની વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. વરસાદ દરમિયાન રાજ્યમાં પવનની ગતિ પણ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતો માટે ખાસ કૃષિ સલાહ આપતા જણાવ્યું છે કે, હાલમાં ચાલી રહેલા આશ્લેષા નક્ષત્રનું પાણી પાક માટે બહુ સાનુકૂળ ગણાતું નથી. આથી, વરસાદ વિરામ લે તે પછી જ ખેતીના મહત્વના કાર્યો કરવા હિતાવહ છે.
આગામી દિવસોની વાત કરીએ તો 15 ઓગસ્ટ સુધી મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદના કારણે નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. 17-18 ઓગસ્ટ દરમિયાન 'મઘા' નક્ષત્રનો પ્રારંભ થશે અને તેમાં વરસાદ પડશે. મઘા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી અને પાક માટે ખૂબ જ ઉત્તમ અને સારો ગુણકારી ગણાય છે. 23 ઓગસ્ટના અંતિમ સપ્તાહમાં એટલે કે 23 ઓગસ્ટ બાદ પણ રાજ્યમાં સાર્વત્રિક અને સારો વરસાદ થવાની પૂરી શક્યતાઓ છે. રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોથી લઈને ભારે વરસાદી સ્પેલ આવવાની શક્યતા હોવાથી તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે.
માત્ર ઓગસ્ટના મધ્યમાં જ નહીં, પરંતુ ઓગસ્ટના ઉત્તરાર્ધ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં પણ વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે. અંબાલાલ પટેલે 17થી 19 ઓગસ્ટ, 23 ઓગસ્ટ પછી, ઓગસ્ટના અંતમાં તેમજ સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ હવામાનમાં ફેરફાર સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દરિયામાં ઊંચા મોજાં ઉછળવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને પણ સાવચેત રહેવા સંકેત આપ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ગણેશ ચતુર્થી અને ગણેશ વિસર્જનના તહેવારો દરમિયાન પણ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે. જોકે, તેમણે નાગરિકોને વરસાદ અંગેની આખરી અને સત્તાવાર વિગતો માટે હવામાન વિભાગની સત્તાવાર માહિતી પર નિર્ભર રહેવાની સલાહ પણ આપી છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં માત્ર છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસી રહેલા ધમધોકાર વરસાદથી લોકોને રાહત મળી છે. મોન્સૂન ટ્રફ અને સક્રિય પશ્ચિમી પવનોના લીધે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા નથી, પરંતુ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની જો વાત કરીએ તો, 11 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યના તમામ ઝોનમાં વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હાલ રાજ્યમાં ક્યાંય પણ ભારે કે અતિભારે વરસાદનું એલર્ટ નથી, પરંતુ મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ઝાપટાં રૂપે વરસાદી વાતાવરણ કાયમ રહેશે.