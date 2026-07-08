/આગામી 3 કલાકમાં કડાકા-ભડાકા સાથે તૂટી પડશે વરસાદ! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી, 5 સિસ્ટમ સક્રિય

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં જુલાઈ મહિનાની શરૂઆત સાથે જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. જૂન મહિનામાં જે વરસાદની ઘટ હતી, તે જુલાઈના આ શરૂઆતી દિવસોમાં જ પૂરી થઈ ગઈ હોય તેમ રાજ્યભરમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ ગુજરાત પર એક સાથે 5 જેટલી આકાશી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જેને પગલે આગામી દિવસોમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગો માટે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કર્યું છે. આ સિસ્ટમની અસર હેઠળ નવસારી, વલસાડ, સુરત, તાપી, ડાંગ, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા અને ભાવનગર જેવા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ, વીજળીના કડાકા અને 41 થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, રાજકોટ અને જૂનાગઢ માટે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' જાહેર કરાયું છે, જ્યાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી છે. ગાંધીનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, કચ્છ અને જામનગર સહિતના વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના મતે ડાંગ અને વલસાડના વિસ્તારોમાં નદીઓમાં નવા નીર આવવાને કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. 7 જુલાઈ સુધી વરસાદનું જોર રહેશે, ત્યારબાદ થોડી રાહત મળ્યા બાદ 11 થી 17 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદનું નવું અને વધુ શક્તિશાળી વહન આવશે. આ સમયગાળામાં ઉત્તર-પૂર્વ ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને કચ્છ જેવા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.
રાજ્યમાં નીચે મુજબની 5 સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઓફ-શોર ટ્રફ, શેયર ઝોન, લો પ્રેશર (ડિપ્રેશન), અન્ય સંબંધિત સિસ્ટમ. આ તમામ પ્રણાલીઓની સંયુક્ત અસરને કારણે આગામી દિવસોમાં સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની સાથે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, આગામી 72 કલાક હજુ પણ રાજ્યમાં વરસાદની માહોલ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. વડોદરા, મહીસાગર અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થશે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે.
ગુજરાત પર એક સાથે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઓફ-શોર ટ્રફ, શેયર ઝોન અને લો-પ્રેશર જેવી 5 મહત્વની સિસ્ટમ સક્રિય છે. આ સિસ્ટમોની સંયુક્ત અસરને કારણે સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘકૃપા જોવા મળી રહી છે. લાંબા સમય સુધી રાહ જોયા બાદ આખરે મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે, જેથી ખેડૂતો ખુશ છે. તો બીજી તરફ ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા, નદીઓમાં નવા નીર આવવા અને જનજીવન પ્રભાવિત પણ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં મેઘરાજાનો આ જોરદાર વરસાદી રાઉન્ડ હજુ યથાવત રહેવાનો છે.
લાંબા સમયની રાહ જોયા બાદ થયેલા આ વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે અને વાવણીકાર્યને વેગ મળ્યો છે. જોકે, ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને નદીઓના જળસ્તરમાં વધારો થતા જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. તંત્ર દ્વારા પણ નાગરિકોને નદી-નાળા નજીક ન જવા અને સુરક્ષિત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી 3 કલાક માટે નાવકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં નાગરિકોને હવામાન વિભાગની સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને સાવચેત રહેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.