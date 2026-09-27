Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! આ તારીખથી ગુજરાતમાં ફરી ભૂક્કા કાઢી નાંખે એવો વરસાદ પડશે, 14 રાજ્યોમાં અર્નવ વાવાઝોડાની તબાહી

ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! આ તારીખથી ગુજરાતમાં ફરી ભૂક્કા કાઢી નાંખે એવો વરસાદ પડશે, 14 રાજ્યોમાં 'અર્નવ' વાવાઝોડાની તબાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 27, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:07 AM IST

Ambalal Patel Rain Forecast: અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે એક મહત્વની આગાહી કરી છે, જે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકો માટે મોટા રાહતના સમાચાર છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાના કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવવાની સંભાવના છે. આ સિસ્ટમની અસર હેઠળ આગામી 30 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. 

વરસાદની 22 ટકા ઘટ: ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ1/5

વરસાદની 22 ટકા ઘટ: ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ

ચાલુ સિઝનમાં વરસાદના આંકડા પર નજર કરીએ તો, ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 701 મિમી વરસાદની સરખામણીએ 637 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં સરેરાશ 9 ટકાની ઘટ છે. આ ઉપરાંત, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો અને હળવો વરસાદ રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.  

2/5

જોકે, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં આ સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક રહી છે, જ્યાં અત્યાર સુધીમાં 22 ટકા વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. આ વરસાદ ખેંચાવાને કારણે ખેડૂતો અને ખેતી સાથે સંકળાયેલા લોકો ચિંતિત હતા, પરંતુ આગામી દિવસોમાં થનારા આ સંભવિત વરસાદથી ઘટમાં આંશિક ઘટાડો થવાની આશા બંધાઈ છે, જે ખેતી માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

સપ્ટેમ્બરમાં જુલાઈ જેવો માહોલ: 14 રાજ્યોમાં ભયાનક સ્થિતિ3/5

સપ્ટેમ્બરમાં જુલાઈ જેવો માહોલ: 14 રાજ્યોમાં ભયાનક સ્થિતિ

એક તરફ ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ છે, તો બીજી તરફ દેશના અન્ય ભાગોમાં સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરો થવા આવ્યો હોવા છતાં ચોમાસાએ જુલાઈ જેવી રફ્તાર પકડી છે. 'અર્નવ' વાવાઝોડાની અસર અને બંગાળની ખાડીમાં બનેલી સિસ્ટમને કારણે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, છત્તીસગઢ, ઓડિશા અને મહારાષ્ટ્ર સહિત આશરે 14 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદથી તબાહી મચી છે. છત્તીસગઢના ધમતરીની સ્થિતિ અત્યંત ભયાનક છે; સતત વરસાદને કારણે અહીંના ગંગરેલ ડેમના 14 દરવાજા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. મહાનદીમાં 2.5 લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણી છોડવામાં આવતા આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂરનો ગંભીર ખતરો ઊભો થયો છે.

આગામી 48 કલાક ભારે: પ્રશાસન એલર્ટ મોડ પર4/5

આગામી 48 કલાક ભારે: પ્રશાસન એલર્ટ મોડ પર

બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી હવામાન સિસ્ટમ હવે દક્ષિણ છત્તીસગઢથી ઉત્તર-પૂર્વ તરફ આગળ વધી રહી છે, જેના પગલે રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ સહિતના રાજ્યોમાં એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં આસમાની આફતે માઝા મૂકી છે; લખનઉમાં છેલ્લા 48 કલાકથી પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. 

5/5

યુપીના 63 જિલ્લાઓમાં સામાન્ય કરતાં વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, જેથી વહીવટીતંત્ર એલર્ટ પર છે અને લોકોને બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરી રહ્યું છે. ઓડિશાના બનપુરમાં પણ નદીના પાણી પુલ પરથી વહી રહ્યા હોવાથી પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. કુદરતના આ પ્રકોપ વચ્ચે આગામી 48 કલાક દેશના આ રાજ્યો માટે અત્યંત ભારે રહેવાની અને સાવચેત રહેવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dainik Rashifal: આજનો દિવસ મેષ રાશિ માટે ભાગ્યશાળી, વ્યવસાયમાં ભાગીદારોનો સહયોગ મળશે
2
3
4
5