વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગુજરાત પર સંકટ! અંબાલાલ પટેલે મે મહિનાને લઈને કરી ખતરનાક આગાહી
Gujarat Weather Forecast: એપ્રિલ મહિનામાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે ઉત્તર ભારતમાં ભારે પવન, વરસાદ અને વાવાઝોડાની ગતિવિધિઓ વધી ગઈ છે. IMD અનુસાર, અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાંથી ભેજ મળવાને કારણે પણ હવામાનમાં અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગે 9 એપ્રિલ માટે પણ દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને ભારે પવનનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતથી જ વાતાવરણ વારંવાર બદલાઈ રહ્યું છે. માર્ચમાં જ્યાં ગરમીનો અહેસાસ થવા લાગ્યો હતો, ત્યાં એપ્રિલમાં હવામાનમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, આની પાછળનું મુખ્ય કારણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એટલે કે પશ્ચિમી વિક્ષેપ એ મધ્ય એશિયામાંથી આવતી ઠંડી અને ભેજવાળી હવાની પ્રણાલી છે. જે સામાન્ય રીતે શિયાળામાં વધુ સક્રિય હોય છે, પરંતુ આ વખતે એપ્રિલમાં પણ સતત બે-ત્રણ વિક્ષેપ સક્રિય થઈ રહ્યા છે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતમાં વાદળછાયા વાતાવરણની સાથે વાવાઝોડું, વરસાદ અને કરા પડવાની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
ગુજરાતના વાતવરણમાં ભરઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ધમાકેદાર વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના વાતાવરણને લઈને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં તાપમાનનો પારો ઉંચકાતા લોકોએ ઉકળાટ અને ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું હતું, જે બાદ હવે હવામાન વિભાગ દ્વારા ગરમી વધવાની આગાહી કરી છે.
બીજી તરફ ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે, ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વાદળોનો સમૂહ સક્રિય થયો છે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે. બનાસકાંઠા, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પવનની ગતિ વધુ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ હવામાનમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. 7 એપ્રિલના રોજ બપોર બાદ રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વેગ પકડ્યો છે. જેના કારણે પવનની ગતિ 40 કિમી/કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 10 MMથી લઈને અડધો ઈંચ જેટલો વરસાદ થઈ શકે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો 15 એપ્રિલથી રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ વધવાની શક્યતા છે અને તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. 26 એપ્રિલ પછી ગરમી વધુ તીવ્ર બનશે અને મે મહિનામાં કાળઝાળ ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સાથે જ મે મહિનામાં 11 થી 20 વચ્ચે ધૂળની આંધીઓ અને પવન સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 17 મે આસપાસ અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું સર્જાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જેની અસર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ 24 મે થી 4 જૂન દરમિયાન ફરી વરસાદી માહોલ બનશે અને 8 જૂનથી પવનની દિશામાં ફેરફાર થતાં વાતાવરણમાં મોટો બદલાવ આવશે. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને આગોતરા તૈયારી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
Trending Photos