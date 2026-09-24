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ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયની ઘડીઓ વચ્ચે અંબાલાલની ડરામણી આગાહી; અર્નબ વાવાઝોડું આજે ઓડિશામાં ટકરાશે, ત્રણ રાજ્યોમાં મોટો ખતરો

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 24, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:42 AM IST

Ambalal Patel Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે રાજ્યમાં ગરમી અને વરસાદ એમ બંને પ્રકારનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. એક તરફ કચ્છમાંથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, તો બીજી તરફ બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે આગામી દિવસોમાં ગરમી વધવાની સાથે નવરાત્રી દરમિયાન વરસાદનું વિઘ્ન પણ આવી શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં બનેલું ચક્રવાત અર્નબ 12 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધ્યું છે. 

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ચક્રવાત આજે ઓડિશાના કલિંગપટ્ટનમ કિનારે ટકરાઈ શકે છે. 23 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશાના કિનારા વચ્ચે, વિશાખાપટ્ટનમ અને ગોપાલપુરની વચ્ચે કલિંગપટ્ટનમ નજીક ઊંડા દબાણના રૂપમાં કિનારો પાર કરી શકે છે. ઓડિશામાં તેની સૌથી વધુ અસર થવાની આશંકા છે. આશરે 5000 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે. રાજ્યના ઓછામાં ઓછા 7 જિલ્લાઓમાં શાળાઓ બંધ કરવામાં આવી છે. સરકારી કર્મચારીઓની રજાઓ પણ રદ કરવામાં આવી છે. 11 જિલ્લાઓના કલેક્ટરોને રાહત અને બચાવની તૈયારીઓ પૂર્ણ રાખવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.

આગામી 24 કલાકમાં ગરમીનું જોર વધશે2/5

આગામી 24 કલાકમાં ગરમીનું જોર વધશે

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યમાં ભારે ગરમીનો અનુભવ થશે. મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તાપમાન 38 ડીગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. આ સિવાય દ્વારકા સહિતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ પારો 38 થી 40 ડીગ્રી સુધી જવાની શક્યતા છે. જોકે, 25 અને 26 તારીખ દરમિયાન ગરમીમાં થોડો ઘટાડો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ અને તેની અસર3/5

બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ અને તેની અસર

હાલમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક અત્યંત મજબૂત સિસ્ટમ બની છે જે આગળ જતાં ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ શકે છે. આ સિસ્ટમ વધુ તોફાની બનશે કે નહીં તેનો આધાર હવામાનની સ્થિતિ પર રહેશે. તેનો ઘેરાવો ઘણો મોટો હોવાથી દેશના દક્ષિણ-પૂર્વીય અને પૂર્વ ભારતના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે. તેની અસર હેઠળ ગુજરાતમાં પણ પૂર્વ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રના છૂટાછવાયા ભાગો અને ખાસ કરીને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે ગતિના વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

હસ્ત અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં વરસાદની શક્યતા4/5

હસ્ત અને ચિત્રા નક્ષત્રમાં વરસાદની શક્યતા

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 26 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે હસ્ત નક્ષત્રમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. તેમાં પણ 3, 4 અને 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન વરસાદની માત્રા થોડી વધુ રહેશે તથા 5 ઓક્ટોબરે દરિયામાં તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ત્યારબાદ 10મી ઓક્ટોબરે સૂર્ય ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે હવામાનમાં ફરી પલટો આવશે. ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં પણ મધ્ય ગુજરાત અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમીનું જોર યથાવત રહેશે.

નવરાત્રીના ઉત્સવ પર વરસાદનું વિઘ્ન? હવામાન વિભાગની 7 દિવસીય આગાહી5/5

નવરાત્રીના ઉત્સવ પર વરસાદનું વિઘ્ન? હવામાન વિભાગની 7 દિવસીય આગાહી

ખેલૈયાઓ માટે ચિંતાજનક સમાચાર આપતાં અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, નવરાત્રીની શરૂઆતમાં વાતાવરણ વાદળછાયું રહેશે અથવા તો ક્યાંક વરસાદી છાંટા કે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. 16 ઓક્ટોબરે હવામાનમાં ફરી ફેરફાર થશે અને 17 ઓક્ટોબર એટલે કે છઠ્ઠી નવરાત્રીથી લઈને દશેરા સુધીના સમયગાળા દરમિયાન રાજ્યમાં ક્યાંક-ક્યાંક વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન સમગ્ર ગુજરાત રીજિયનમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદી માહોલ રહેશે. આ સિવાય આગામી ૩ દિવસ સૌરાષ્ટ્રમાં સામાન્ય વરસાદ તેમજ આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં થંડરસ્ટોમની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. બીજી તરફ, કચ્છના અમુક વિસ્તારોમાં ચોમાસાની વિદાય પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને ત્યાં હવામાન સૂકું બન્યું છે.

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

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