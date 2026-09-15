/ગઈકાલે તો ઝલક હતી! અસલી પિક્ચર તો હવે દેખાશે! એકસાથે ચાર સિસ્ટમ સક્રિય, જાણો આગામી દિવસોમાં ક્યાં પડશે વરસાદ?

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાત રાજ્યમાં હાલમાં ચોમાસું ફરી જમાવટ કરી રહ્યું છે. રાજ્યમાં એકસાથે ચાર જેટલી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં સારો એવો વરસાદી માહોલ બંધાયો છે. આ સિસ્ટમોમાં બે મોન્સૂન ટ્રફ, એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો સમાવેશ થાય છે. હવામાન વિભાગની સત્તાવાર આગાહી અનુસાર, આ સિસ્ટમોની અસર હેઠળ આગામી 7 દિવસ દરમિયાન રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ વરસવાની સંભાવના છે. ચાલુ ચોમાસાની સિઝનમાં રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ કરતા 15 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, ત્યારે આ નવી સક્રિય થયેલી સિસ્ટમો વરસાદી ઘટ પૂરી કરશે તેવી આશા છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા પણ રાજ્યમાં વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમની આગાહી મુજબ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની પૂરી શક્યતા છે. અનેક વિસ્તારોમાં 3 થી 6 ઈંચ સુધીનો વરસાદ ખાબકી શકે છે. ખાસ કરીને ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે કચ્છના એકાદ વિસ્તારમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. દરિયામાં ભારે મોજા ઉછળવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને દરિયામાં ન જવાની સલાહ અપાઈ છે.
સિસ્ટમની ગતિવિધિ અંગે તેમણે જણાવ્યું છે કે 15 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર થઈને દરિયામાં જવાની શક્યતા છે. જોકે, 16 સપ્ટેમ્બરે તે ફરીથી સક્રિય થઈ શકે છે. 17 સપ્ટેમ્બર બાદ વરસાદનું જોર ધીમે ધીમે ઘટવાની સંભાવના છે. પરંતુ, 22 થી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કોઈ નવી સિસ્ટમ અથવા ડીપ ડિપ્રેશન બનવાની પૂરી શક્યતા રહેલી છે. નોંધનીય છે કે, ચાલુ ચોમાસાની સિઝનમાં રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ કરતા 15 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, ત્યારે આ નવી સક્રિય થયેલી સિસ્ટમો વરસાદી ઘટ પૂરી કરશે તેવી આશા છે.
અમદાવાદ હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે સવારે 7:00 વાગ્યે આગામી ત્રણ કલાક માટે તાત્કાલિક (નાઉકાસ્ટ) બુલેટિન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ બુલેટિન મુજબ, રાજ્યમાં આગામી ત્રણ કલાક દરમિયાન ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જેમાં કચ્છ જિલ્લામાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી સાથે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. એક સાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા વરસાદનું જોર વધ્યું છે. રાજ્યમાં આ સિઝનમાં જ્યાં સૌથી વધુ વરસાદની ઘટ છે એવા દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર સહિતમાં અતિભારે વરસાદને પગલે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
આ ઉપરાંત, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી સાથે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓ અને અમદાવાદ સહિતના વિસ્તારોમાં 'યેલો એલર્ટ' સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સિવાય કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટ, અમદાવાદ, આણંદ, તાપી, ડાંગ, નર્મદા, વલસાડ તેમજ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
15 સપ્ટેમ્બરે વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટશે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્રના ચોક્કસ ભાગોમાં વરસાદનું જોર યથાવત્ રહેશે. હવામાન વિભાગે દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર અને રાજકોટ જિલ્લાઓ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરીને ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તંત્ર દ્વારા પ્રભાવિત વિસ્તારોના નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અને હવામાન સંબંધી સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરી છે. 15 સપ્ટેમ્બરે કચ્છ-સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સાથે પવનની ગતિ 60થી 70 કિમી ઝડપે રહેવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.