/એક-બે નહીં પાંચ સિસ્ટમ તબાહી મચાવશે? આગામી 7 દિવસ ભારે; જાણો અંબાલાલની આગાહી અને ચોમાસાના સંકેત

Ambalal Patel weather forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. બનાસકાંઠા, ગીર સોમનાથ અને ભરૂચ જેવા જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા બાદ હજુ પણ રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં ગરમી અને વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી જાહેર કરતા જણાવ્યુ છે કે હાલમાં ભારતમાં પાંચ 'સાયક્લોનિક સિસ્ટમ' એક સાથે સક્રિય છે. પરિણામે ગુજરાતમાં ગરમીમાંથી થોડી રાહત મળી છે. આ સાથે દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં ચોમાસા પહેલા વરસાદનો માહોલ છવાયેલો રહેવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 23 મેની આસપાસ રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રોહિણી નક્ષત્ર (25મે થી 7 જૂન) વચ્ચે છે. જો રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાં વરસાદ આવે તો પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને વરસાદ પાછો ખેંચાઈ શકે છે. પરંતુ જો નક્ષત્રના ઉતરતા ભાગમાં વરસાદ આવે તો તે સારા ચોમાસાના સંકેત ગણાય છે. 15 મે બાદ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી સક્રિય થશે. 15 મે થી જૂનની શરૂઆત દરમિયાન અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું સર્જાય તેવી પણ શક્યતા છે. 25 મે આસપાસ દક્ષિણ ભારતના છેડે ચોમાસું દસ્તક દઈ શકે છે.
રાજ્યમાં હાલ સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે આકાશમાં જે વાદળો છવાયા છે તે વૈશાખ માસની લાક્ષણિકતા છે. સામાન્ય રીતે સવા મહિનો આવા વાદળો રહ્યા બાદ ચોમાસાનું આગમન થતું હોય છે. જોકે, આ વાદળો ઉંચાઈ પર હોવાથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા નહિવત છે.
તારીખ 8 મે સુધી પૂર્વ ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. હવે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ છાંટા અથવા હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી લોકોએ ભારે ઉકળાટ અને બફારાનો સામનો કરવો પડશે. બુધવારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો. દક્ષિણ ગુજરાત, કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. દમણમાં મહત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.
દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ અને દરિયાકાંઠાના સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના ભાગોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો; બાકીના પ્રદેશમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નહીં. આ સાથે તેમણે જણાવ્યું કે, ગુજરાતના ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્યથી નીચે હતું; દરિયાકાંઠાના સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના ભાગોમાં સામાન્યથી ઉપર નોંધાયું હતું. વરસાદી માહોલ વચ્ચે ગરમી પણ પોતાનું જોર બતાવશે. 11 થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ અસહ્ય વધશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 43 થી 44 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર જેવા જિલ્લાઓમાં પણ પારો 44 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. કચ્છના વિસ્તારોમાં તાપમાન 42 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં દક્ષિણ પશ્ચિમથી પશ્ચિમના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ગુજરાતમાં 12મી મેના સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી છે. જ્યારે 9થી 12મી મે સુધી દરિયાકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગરમ અને ભેજવાળી હવા ફૂંકાવવાની આગાહી છે. આગામી ત્રણ દિવસ સુધી હવામાનમાં મોટો બદલાવ આવશે નહીં. ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં મહત્તમ તાપમાન 40 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે.