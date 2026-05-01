મુકો 'લાપસીના આંધણ'! ગુજરાતમાં ચોમાસું વહેલું બેસવાના સંકેત, આ તારીખે પહોંચશે આંદામાન-નિકોબારમાં મોનસૂન
Gujarat Monsoon Forecast: સમગ્ર દેશ છેલ્લા 15 દિવસથી ભીષણ ગરમીની લપેટમાં હતો. પરંતુ છેલ્લા 2 દિવસથી ઉત્તર ભારતના લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. તોફાની પવન ફૂંકાવા સાથે ક્યાંક હળવો વરસાદ થવાથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. ચાલો જાણીએ કે આગામી 5 દિવસ એટલે કે 6 મેસુધી દેશભરમાં કયા રાજ્યમાં કેવું હવામાન રહેશે?
Gujarat Monsoon Forecast: ગત દિવસોમાં વાવાઝોડું, વરસાદ અને કરા પડવાને કારણે દિલ્હી, બિહાર, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ સહિત અનેક રાજ્યોમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. બીજી તરફ, ગઈકાલે દેશમાં સૌથી વધુ તાપમાન 44.6 ડિગ્રી વિદર્ભના ચંદ્રપુરમાં રહ્યું હતું. રાજસ્થાનના બાડમેર, જેસલમેર, અમરાવતી અને આંધ્રપ્રદેશના રેન્ટાચિંતલામાં તાપમાન 44 ડિગ્રી નોંધાયું હતું.
બેંગલુરુમાં ગઈકાલે ભારે વરસાદને કારણે થયેલા અકસ્માતોમાં મૃત્યુઆંક વધીને 10 થયો છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના કઠુઆમાં વીજળી પડવાથી 11 વર્ષના બાળકનું મોત થયું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ વાવાઝોડા અને વરસાદને કારણે 13 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, જ્યારે બિહારમાં પણ 5 લોકોના મોત થયા છે.
નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે
IMD (હવામાન વિભાગ) અનુસાર, ઉત્તરી પાકિસ્તાન અને તેની નજીકના કાશ્મીરમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના રૂપમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે. ઉત્તરી પંજાબ, દક્ષિણ-પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. આવતીકાલે 2 મે 2026 થી પશ્ચિમ હિમાલય વિસ્તારમાં નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 2 અઠવાડિયા સુધી ગરમીની અસર અમુક અંશે ઓછી રહેશે. અનેક શહેરોમાં 50 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ક્યાંક વીજળી પડવાની અને કરા પડવાની પણ સંભાવના છે.
દિલ્હીમાં 6 દિવસ હવામાન ખરાબ રહેશે
દિલ્હીમાં ગઈકાલે બપોરે તોફાની પવન ફૂંકાયો અને વરસાદ પડ્યો હતો. જેના કારણે ગઈકાલે મહત્તમ તાપમાન 39.9 અને લઘુત્તમ તાપમાન 25.4 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. હવે 6 મે સુધી આકાશ વાદળછાયું રહેશે. 3, 4 અને 5 મે ના રોજ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. ગાજવીજ સાથે તેજ પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે, જેની ઝડપ 45 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી હોઈ શકે છે. આગામી 3 દિવસમાં મહત્તમ તાપમાનમાં ધીરે ધીરે 2-3 ડિગ્રીનો વધારો થશે અને ત્યારબાદ તાપમાનમાં 3-4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે.
4 મે સુધી વરસાદ અને હિમવર્ષાની ચેતવણી
IMD મુજબ, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 2 થી 5 મે વચ્ચે વરસાદની શક્યતા, હિમાચલ પ્રદેશમાં 3 અને 4 મે ના રોજ વરસાદ, ઉત્તરાખંડમાં 1 મે થી 6 મે વચ્ચે હળવો વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ શકે છે. પંજાબ, હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં 3 થી 6 મે દરમિયાન વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 2 થી 6 મે વચ્ચે ગાજવીજ અને તેજ પવન (30-40 કિમી/કલાક) સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
વાવાઝોડા અને વરસાદનું એલર્ટ
પૂર્વોત્તર ભારતમાં આગામી 5 દિવસ સુધી ગાજવીજ અને તેજ પવન સાથે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, આસામ અને મેઘાલયમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં પણ આગામી 7 દિવસ દરમિયાન 50-70 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે વરસાદની આગાહી છે.
વરસાદ સાથે કરા પડવાની ચેતવણી
મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં આગામી 5 દિવસ ગાજવીજ અને તેજ પવન (50-70 કિમી/કલાક) સાથે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો જેવા કે તમિલનાડુ, તેલંગાણા, કેરળ અને કર્ણાટકમાં 4 મે સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે. આ દરમિયાન કેટલાંક સ્થળોએ કરા પડવાની પણ શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
Trending Photos