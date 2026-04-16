ભણતરની સાથે હવે રાજકારણની રણભૂમિ: ભાજપે 23 વર્ષની દીકરીને બનાવી ઉમેદવાર, ક્ષત્રિય સમાજના શિક્ષિત ચહેરાને મેદાનમાં ઉતારી
Botad Jilla Panchayat Election 2026 રઘુવીર મકવાણા/બોટાદ : બોટાદ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે. ભાજપે આ વખતે ''યુવા શક્તિ'' પર ભરોસો મૂકી એક નવો પ્રયોગ કર્યો છે. માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરતા ક્રિષ્નાબા ગોહિલને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. શિક્ષિત અને યુવા ચહેરા તરીકે ક્રિષ્નાબાએ ગુંદાળા બેઠક પરથી જોરશોરથી ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ કર્યા છે.
ભાજપે યુવા ઉમેદવારને ટિકિટ આપી
બોટાદ જિલ્લા પંચાયતની કુલ 20 બેઠકો માટે જંગ જામ્યો છે, ત્યારે ગઢડા તાલુકાની ગુંદાળા બેઠક હાલમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. ભાજપે અહીં ક્ષત્રિય સમાજના યુવા અને ઉચ્ચ શિક્ષિત ઉમેદવાર ક્રિષ્નાબા ગોહિલ પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો છે. ક્રિષ્નાબા હાલ માત્ર 23 વર્ષની છે. હજુ પોતાનો માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરી રહી છે. ટિકિટ મળતાની સાથે જ ક્રિષ્નાબાએ પોતાના ગામ ચિરોડાથી વિજયી વિશ્વાસ સાથે ડોર-ટુ-ડોર પ્રચાર શરૂ કર્યો છે.
મત વિસ્તારના 18 ગામ ખુંદી વળશે
તે કહે છે કે, "ભાજપે મને આટલી નાની ઉંમરે જે મોટી જવાબદારી સોંપી છે, તે મારા માટે ગૌરવની વાત છે. હું મારા વિસ્તાર અને દેશ માટે કંઈક સારું કરવા માંગું છું. શિક્ષિત યુવાનો જો રાજકારણમાં આવશે તો ચોક્કસપણે નવા વિચારો સાથે વિકાસની ગતિ તેજ બનશે." ક્રિષ્નાબાના પ્રચારની ખાસિયત એ છે કે, તે પરંપરાગત રીતે નહીં પણ એક દીકરી તરીકે મતદારોના ઘરે-ઘરે જઈ રહ્યા છે. પોતાના મતવિસ્તારમાં આવતા અંદાજે 18 જેટલા ગામો ખૂંદવા માટે તેઓ નીકળી પડ્યા છે. પ્રચાર દરમિયાન તેઓ ભાજપ સરકારના વિકાસ કામોની ગાથા લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે અને સાથે જ જે કામો બાકી છે તેને પ્રાથમિકતાના ધોરણે પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપી રહ્યા છે.
. મને જે પ્રેમ અને આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે તેનાથી મારો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો
ક્રિષ્ણાબાએ જણાવ્યું કે, કે, "મારા પિતા વર્ષોથી સક્રિય રાજકારણમાં છે, તેથી સેવાની પરંપરા મને વારસામાં મળી છે. આ પરંપરા જાળવી રાખી મારે ગામડાઓના પાયાના પ્રશ્નો ઉકેલવા છે અને વિકાસમાં મારું યોગદાન આપવું છે, એટલા માટે જ મેં રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો છે." ભાજપની આ યુવા ઉમેદવાર કહે છે કે, "હું લોકોને અપીલ કરું છું કે લોકશાહીના આ પર્વમાં મહત્તમ મતદાન કરે. મને જે પ્રેમ અને આશીર્વાદ મળી રહ્યા છે તેનાથી મારો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. હું ખાતરી આપું છું કે ચૂંટાયા પછી લોકોની સેવામાં ક્યારેય પાછીપાની નહીં કરું."
ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ક્રિષ્નાબાને દરેક સ્થળે લોકોનો વ્યાપક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારની મહિલાઓ અને વડીલો તેમને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. એક તરફ ભણતર અને બીજી તરફ રાજકારણની રણભૂમિ - આ બંને મોરચે ક્રિષ્નાબા મક્કમતાથી આગળ વધી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ગુંદાળા બેઠકના મતદારો આ યુવા ચહેરાને કેટલો આવકારે છે.
