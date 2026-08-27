/આગામી અઠવાડિયે મેઘો ગુજરાતને કરશે તરબોળ! આ વખતે ઉત્તર ગુજરાતના આ વિસ્તારોનો વારો, જાણો અંબાલાલ પટેલની મહત્ત્વપૂર્ણ આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં હાલ ચોમાસાની સ્થિતિ ખૂબ જ રસપ્રદ બની ગઈ છે. રાજ્યના વાતાવરણ પર એકસાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થઈ છે, જેમાં લો-પ્રેશર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, મોન્સૂન ટ્રફ અને ઉપરી વાતાવરણમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારેય વરસાદી સિસ્ટમો ભેગી થતાં રાજ્યભરમાં ભેજવાળું વાતાવરણ સર્જાયું છે. ગુજરાતવાસીઓ છેલ્લા કેટલાય સમયથી સારા વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે હવે સૌની નજર એ વાત પર મંડાયેલી છે કે આ સિસ્ટમો ભેગી થઈને રાજ્યમાં જળબંબાકાર કરશે કે પછી વરસાદ માત્ર હાથતાળી આપીને જતો રહેશે. ખાસ કરીને ઝારખંડ પર સક્રિય લો-પ્રેશર સિસ્ટમ અને મોન્સૂન ટ્રફના કારણે દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિસ્તારોમાં મેઘમહેર થવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગુજરાતમાં સારો વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. તેમણે ખાસ કરીને આગામી 3 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં છૂટોછવાયો અને મુશળધાર વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. જોકે આ વરસાદી માહોલની શરૂઆત 26 ઓગસ્ટથી જ જોવા મળી શકે છે. રાજસ્થાન તરફથી વરસાદનું વહન ગુજરાત તરફ આવશે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.
વિસ્તાર મુજબ વાત કરીએ તો, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં હળવાથી લઈને 3 ઈંચ જેટલો સારો વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 3 થી 4 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકી શકે છે. આ ઉપરાંત પૂર્વ ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં (ખાસ કરીને પોરબંદર અને દ્વારકામાં) સારા વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો ભારે વરસાદની પણ શક્યતા છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર માસમાં અરબી સમુદ્ર વધુ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે વરસાદી સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામી શકે છે. બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ કે ગાજવીજ સાથે ઝાપટાં પડી શકે છે.
આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારો જેવા કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં પણ અમુક જગ્યાએ વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના છે. તાજેતરમાં દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ નોંધાયો છે, જોકે કચ્છમાં વાતાવરણ મુખ્યત્વે સૂકું રહ્યું છે.
ગુજરાત ઉપરાંત દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈને એલર્ટ આપ્યું છે. 27 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ગંગાના મેદાની વિસ્તારો વાળા પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, ઓડિશા, સિક્કિમ, અને આંદામાન-નિકોબારમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
ખાસ કરીને 29 અને 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઓડિશામાં અમુક સ્થળોએ વાવાઝોડું ફૂંકાવા અને વીજળી પડવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 40-50 કિમી/કલાકની રહેશે, જે કેટલીક જગ્યાએ 60 કિમી/કલાક સુધી પણ પહોંચી શકે છે. આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુ સમૂહમાં તો 70 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. બીજી તરફ, પૂર્વોત્તરના રાજ્ય અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ ધોધમાર વરસાદનો દોર જોવા મળી શકે છે.