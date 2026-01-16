ભરશિયાળે આ આગાહી સાંભળીને છાતીના પાટિયા હલી જશે! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં કરા સાથે પડશે કમોસમી વરસાદ
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતના વાતાવરણમાં આગામી દિવસોમાં મોટો ઉલટફેર થવાની શક્યતા છે. ભરશિયાળે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 22થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન કરા સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં માવઠું પડી શકે છે. હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતોના મતે, જાન્યુઆરીના અંતિમ સપ્તાહમાં ગુજરાતમાં ટ્રિપલ સીઝન જેવો માહોલ જોવા મળી શકે છે.
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે ઉત્તર ભારત સહિત ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાની પ્રબળ શક્યતા સેવાઈ રહી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર હેઠળ 22 જાન્યુઆરીથી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે. તેની સીધી અસર ગુજરાત સુધી પહોંચશે. ખાસ કરીને કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
આ સિવાય રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. આ કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે રવિ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. હવામાનમાં પલટા માત્ર જાન્યુઆરીના અંત સુધી મર્યાદિત નથી. 30 જાન્યુઆરીથી 5 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ફરી એકવાર નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન રાજ્યભરમાં ફરીથી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાતમાં માત્ર વરસાદ જ નહીં, પરંતુ પવનના તોફાનો પણ જોવા મળી શકે છે. પવનની ગતિ સામાન્ય કરતાં વધુ રહેવાથી ઠંડીનો અહેસાસ વધુ થશે.
જેવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ હટશે, તેની તરત જ બાદ ઉત્તરના ઠંડા પવનો ગુજરાતમાં પ્રવેશશે. જેના કારણે રાજ્યમાં કાતિલ ઠંડીનું મોજું ફરી વળશે. હવામાન વિભાગના અંદાજ મુજબ, લઘુત્તમ તાપમાન ગગડીને 6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જઈ શકે છે. ખાસ કરીને નલિયા અને ઉત્તર ગુજરાતના સરહદી વિસ્તારોમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે. જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વત અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ પારો નીચો જશે. ઠંડીની સાથે સાથે વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસ પણ જોવા મળશે, જેના કારણે હાઈવે પર વાહનચાલકોને વિઝિબિલિટીની સમસ્યા નડી શકે છે.
16 જાન્યુઆરીએ દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ઝારખંડના ઘણા વિસ્તારોમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ઠંડીની સ્થિતિ યથાવત રહી. લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા ત્રણથી પાંચ ડિગ્રી ઓછું નોંધાયું હતું. ઘણા શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 3થી 7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી ગયો. સવારે ગાઢ ધુમ્મસ છવાઈ ગયું, ઘણી જગ્યાએ દૃશ્યતા 50 મીટરથી ઓછી થઈ ગઈ. આના પરિણામે ટ્રેનોમાં વિલંબ થયો, ફ્લાઇટ્સ ખોરવાઈ ગઈ અને હાઇવે પર ટ્રાફિક ઠપ્પ થઈ ગયો.
લક્ષદ્વીપને અડીને આવેલા અને કેરળના દરિયાકાંઠાથી દૂર દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર પર સમુદ્ર સપાટીથી 0.9 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ એક ઉપલા સ્તરનું ચક્રવાત પરિભ્રમણ સક્રિય થયું છે. આ હવામાન પ્રણાલીને કારણે દક્ષિણ અરબી સમુદ્રમાં છૂટાછવાયા નીચા અને મધ્યમ વાદળો જોવા મળી રહ્યા છે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં મધ્યમથી તીવ્ર સંવહનનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, ઉત્તર અને પશ્ચિમ મધ્ય અરબી સમુદ્રના વિસ્તારોમાં પણ છૂટાછવાયા નીચા અને મધ્યમ વાદળો છવાયેલા છે, જે વર્તમાન વાતાવરણીય પરિસ્થિતિઓ સૂચવે છે.
