ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ ફાઈનલ મેચ વચ્ચે અંબાલાલે કરી મોટી આગાહી, જાણો અમદાવાદમાં કેવું રહેશે વાતાવરણ?
Ambalal Patel Forecast: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી ફાઈનલ મેચને લઈને ક્રિકેટ પ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ મહત્વની મેચ પહેલા હવામાનને લઈને અનેક અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ હવે જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે.
વરસાદનું કોઈ સંકટ નહીં
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આવતીકાલે રમાનારી ફાઈનલ મેચમાં વરસાદની કોઈ જ શક્યતા નથી. મેચ દરમિયાન મેઘરાજા વિઘ્ન બને તેવી સંભાવના નહિવત હોવાથી ક્રિકેટ ફેન્સ આખી મેચની મજા માણી શકશે.
અમદાવાદનું વાતાવરણ કેવું રહેશે?
હવામાન નિષ્ણાંતના જણાવ્યા અનુસાર, અમદાવાદમાં આવતીકાલે મિશ્ર વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. આકાશમાં હળવા વાદળો જોવા મળી શકે છે. દિવસ દરમિયાન કેટલાક અંશે તડકો પણ જોવા મળશે, જે ખેલાડીઓ માટે પડકારજનક બની શકે છે.
અમદાવાદમાં આવતીકાલે ગરમીનું પ્રમાણ વધી શકે છે. બપોરના સમયે આકરો તાપ અને ગરમી રહેવાની શક્યતા છે.
સવાર-સાંજ મળશે રાહત
જોકે, દિવસ દરમિયાન ગરમી હોવા છતાં સવારે અને સાંજે વાતાવરણમાં થોડી ઠંડક વર્તાશે. ફાઈનલ મેચ મોડી સાંજ સુધી ચાલવાની હોવાથી, મેચના અંતિમ તબક્કામાં ખેલાડીઓ અને પ્રેક્ષકોને ગરમીથી થોડી રાહત મળશે.
અંબાલાલ પટેલની આ આગાહી બાદ સ્પષ્ટ છે કે વરસાદને કારણે મેચ ધોવાઈ જવાનો ડર હવે રહ્યો નથી. જોકે, ગરમી ખેલાડીઓની કસોટી કરી શકે છે.
Trending Photos