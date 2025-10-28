ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વરસાદથી મુશ્કેલીમાં મૂકાયેલા ખેડૂતોના હાલચાલ જાણવા માર્કેટમાં ઉતર્યા મંત્રીઓ, PHOTOs

Gujarat Farmers : સીએમના આદેશ બાદ મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યો ખેતરોમાં પહોંચ્યા, માવઠાના મારથી ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાયો. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે ગયેલા મંત્રીઓએ નુકસાન થયાનું સ્વીકાર્યું

Updated:Oct 28, 2025, 01:49 PM IST

1/7
image

રાજ્યના કૃષિ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા, અને કેબિનેટ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજા વરસાદ પ્રભાવિત ગીર સોમનાથ જિલ્લાની મુલાકાતે પહોંચ્યા. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસેલા વરસાદની કારણે થયેલા કૃષિ નુકસાનનો તાગ મેળવ્યો. બંને મંત્રીઓ ઉના અને કોડીનાર તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકની મુલાકાતે પહોંચ્યા. કડોદરા, બાવાના પીપળવા, ડોળાસા, છારા, પીપળી ગામની મુલાકાત લીધી.

2/7
image

મંત્રી નરેશ પટેલે તાપી જિલ્લાના વરસાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી.

મુખ્યમંત્રીના આદેશ બાદ નીકળ્યા મંત્રીઓ

3/7
image

ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને લઈને જિલ્લાઓમાં મંત્રી કક્ષાની બેઠકો શરૂ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રીના આદેશને લઈને મંત્રીઓ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં પહોંચ્યા છે. કેબિનેટ કૃષિમંત્રી જીતુ વાઘાણી પણ ભાવનગર જિલ્લાની મુલાકાતે પહોંચ્યા. તો અન્ય મંત્રીઓ પણ ખેડૂતોના હાલચાલ જાણવા માટે સરવે પર નીકળી પડ્યા છે .

કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ બેઠક યોજી

4/7
image

કમોસમી વરસાદના પગલે ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા ભાવનગર આવી પહોંચેલા કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ શિહોર પ્રાંત કચેરી ખાતે અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. આ બેઠક બાદ કૃષિ મંત્રીએ શિહોરના કાજાવદર ગામની મુલાકાત લઈને ખેડૂતો અને સ્થાનિકો સાથે ચર્ચા કરી હતી. આ મુલાકાત વેળાએ કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે, આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ અને વાતાવરણમાં આવેલા પલટાથી ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે જિલ્લાઓની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રીની સીધી સૂચનાના પગલે કૃષિમંત્રીએ આજે શિહોર તાલુકાના કાજાવદર ગામની મુલાકાત દરમિયાન ખેડૂતના ખેતર પર જઈને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.

કમોસમી વરસાદથી નુકસાનીનું નિરીક્ષણ કર્યું

5/7
image

તો બીજી તરફ, રાજ્યના કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ તથા વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોના રાજ્યમંત્રી કૌશિક વેકરીયાએ આજરોજ ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત સાવરકુંડલા તાલુકાના જાબાળ, ઘનશ્યામનગર સહિતના ગામોની મુલાકાત લઈ કમોસમી વરસાદથી ખેતી પાકોને થયેલા નુકસાનીનો તાગ મેળવ્યો હતો. તેમણે ખેડૂતોના ખેતરોમાં જઈને મગફળી-કપાસ સહિતના પાકોમાં કમોસમી વરસાદથી નુકસાનીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે ખેડૂતોબંધુઓ સાથે સંવાદ સાધીને પાક નુકસાનીની વિગતો પણ મેળવી હતી. 

ગામડામાં થયેલ નુકસાની અંગે રજૂઆતો સાંભળી

6/7
image

કૌશિક વેંકરીયા બાદમાં રાજુલા માર્કેટિંગ યાર્ડ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ખેડૂતો સહકારી અગ્રણીઓ સ્થાનિક આગેવાનો સાથે યોજી હતી. ગામડામાં થયેલ નુકસાની અંગે રજૂઆતો સાંભળી હતી. તો ખેડૂતોએ લેખિતમાં રજૂઆતો કરી છે. મંત્રી કૌશિક વેકરીયા ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી, ધારાસભ્ય મહેશ કશવાળા, સાંસદ ભરત સુતરીયા, સહીત નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાજુલા પંથકના અસરગ્રસ્ત ગામડા સહિતના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

કૃષિ પેકેજ જાહેર કરવા માંગ

7/7
image

તો બીજી તરફ, અનેક ધારાસભ્યોએ ગુજરાત સરકારને સહાય જાહેર કરવા અને ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે પત્ર પણ લખ્યો છે. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખાસ કૃષિ પેકેજ જાહેર કરવા વડાપ્રધાનને પત્ર લખી પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે માંગ કરી છે. તેમણે લખ્યું કે, ભારે વરસાદ અને કમોસમી વરસાદથી રાજ્યમાં ખેતીને ભારે નુકસાન થયું છે. પાક નિષ્ફળતાને કારણે ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. રાહત પેકેજ માટે નક્કી કરેલ મર્યાદા પણ દૂર કરવામાં આવે. ખેડૂતોએ કરેલ વાવેતરના હિસાબે રાહત પેકેજ આપવામાં આવે. ગુજરાતના ખેડૂતોની ચિંતા કરી તાત્કાલિક અમલવારી થાય એવું પેકેજ જાહેર કરવા માંગ કરી. 

