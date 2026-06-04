/ગુજરાત તરફ મેઘરાજાની સફર શરૂ: કેરળમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, જાણો ગુજરાતમાં ક્યારે બેસશે ચોમાસું?

Gujarat Monsoon 2026: જેની આખું વર્ષ આતુરતાથી રાહ જોવાય છે, એ ઘડી હવે નજીક આવી ગઈ છે. ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી ભારતના દરવાજે થઈ ચૂકી છે. કેરળના દરિયા કાંઠે મેઘરાજાએ દસ્તક આપી દીધી છે અને હવે ગુજરાત તરફ વરસાદી સફર શરૂ થઈ ચૂકી છે. તો ક્યારે ગુજરાતમાં આવશે ચોમાસું? શું કહે છે હવામાન વિભાગ અને શું છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી? ચાલો જાણીએ.
કેરળમાં ચોમાસાનું વિધિવત આગમન થઈ ચૂક્યું છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમના પવનો સક્રિય બનતા અને અનુકૂળ હવામાનીય પરિબળોના કારણે હવે ચોમાસું ઉત્તર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી દિવસોમાં મહારાષ્ટ્ર અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે અને દક્ષિણ-પશ્ચિમના ભેજયુક્ત પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. જેના કારણે ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ, તેજ પવન અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. શહેરમાં પણ ગાજવીજ સાથે છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. જો કે, વરસાદ પહેલા ગરમીનો એક વધુ આકરો રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઉકળાટ લોકોને પરેશાન કરી શકે છે.
જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાતમાં ચોમાસું આશરે 25 જૂન આસપાસ પ્રવેશી શકે છે. જ્યારે 7થી 9 જૂન દરમિયાન રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા પણ થઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ 16 જૂન આસપાસ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ વધી શકે છે. જ્યારે 20થી 28 જૂન દરમિયાન આદ્રા નક્ષત્રમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેમના મતે આદ્રા અને રોહિણી નક્ષત્રના અંતિમ તબક્કાનો વરસાદ ખેતી માટે શુભ માનવામાં આવે છે. હાલ અરબ સાગરમાં કોઈ મોટી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા દેખાતી નથી, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં લો-પ્રેશર સેર્જાઈ શકે છે. જેના કારણે શરૂઆતના તબક્કામાં ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રહી શકે છે.
તો એક તરફ વરસાદી મોસમના આગમનની ખુશી છે, તો બીજી તરફ ચોમાસા પહેલા ગરમીનો વધુ એક આકરો દોર સહન કરવાની તૈયારી પણ રાખવી પડશે. પરંતુ ખેડૂતો સહિત સૌની નજર હવે આકાશ તરફ છે. કારણ કે મેઘરાજાની રાહ હવે લાંબી નથી.