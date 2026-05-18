Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /આવી ગઈ તારીખ! ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી હવે નજીક, હવામાન અને અંબાલાલની ચોમાસા પર આગાહી

આવી ગઈ તારીખ! ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી હવે નજીક, હવામાન અને અંબાલાલની ચોમાસા પર આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 18, 2026, 07:33 PM IST|Updated: May 18, 2026, 07:33 PM IST

Monsoon 2026: કાળઝાળ ગરમીથી ત્રસ્ત ગુજરાત માટે હવે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. 45 ડિગ્રી પાર કરતો તાપમાનનો પારો હવે ધીમે ધીમે નીચે આવી શકે છે. સાથે જ ચોમાસાના આગમનના પણ સારા સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગથી લઈને જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ સુધી સૌએ વરસાદ અને વહેલા ચોમાસાની આગાહી કરી છે. તો જોઈએ ગરમી વચ્ચે રાહતના વરસાદના સંકેતો અંગે શું છે નવી આગાહી?

1/6

આ વખતે ઉનાળાએ ગુજરાતમાં જાણે કાળો કેર વર્તાવ્યો છે. સૂર્યનારાયણના પ્રકોપે લોકોનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે. બપોરના સમયે બહાર નીકળવું એટલે અગનભઠ્ઠીમાં શેકાવા જેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક શહેરોમાં તાપમાન 45 ડિગ્રીને પાર પહોંચતા રસ્તાઓ સૂમસામ બન્યા છે. ગરમીથી બચવા લોકો ઠંડા પીણાં, છાશ અને પાણીનો સહારો લઈ રહ્યા છે.

2/6

પરંતુ હવે ગરમી વચ્ચે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, 26 મેના રોજ કેરળમાં ચોમાસું બેસી શકે છે. આ વખતે ચોમાસું સામાન્ય સમય કરતા ચાર દિવસ વહેલું પહોંચે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

3/6

જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ ચોમાસાને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે 10 જૂન સુધીમાં ચોમાસું મુંબઈ પહોંચી શકે છે. જ્યારે ગુજરાતમાં 15 જૂનથી ચોમાસાની એન્ટ્રી થાય તેવી શક્યતા છે.

4/6

તો 19થી 24 મે વચ્ચે ગુજરાતમાં પ્રિ-મોનસૂન એક્ટિવીટી સક્રિય બનવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં બે ઈંચથી વધુ વરસાદ વરસી શકે છે. જ્યારે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ, જૂનાગઢ, દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે.

5/6

બંગાળના ઉપસાગર અને અરબ સાગરના ભેજના કારણે પૂર્વ ગુજરાતમાં પણ વરસાદી માહોલ જામે તેવી શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં આંધી-વંટોળ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. પવનની ઝડપ 35થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. 

6/6

બીજી તરફ હવામાન વિભાગે ગરમીને લઈને પણ રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. આગામી 24 કલાક બાદ રાજ્યમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. આવનારા 6 દિવસ દરમિયાન રાજ્યના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં તાપમાન 2થી 3 ડિગ્રી સુધી ઘટી શકે છે. ગરમીથી ત્રસ્ત લોકો માટે હવે વરસાદ અને ઠંડકના સમાચાર રાહત લઈને આવ્યા છે. હવે સૌની નજર ચોમાસાના આગમન પર ટકેલી છે.

Tags:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
ambalal patel prediction
ચોમાસાની આગાહી
વરસાદની આગાહી

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નજર ચૂકવીને ચોરી કરતી ગેંગ સામે પોલીસની લાલ આંખ, મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

નજર ચૂકવીને ચોરી કરતી ગેંગ સામે પોલીસની લાલ આંખ, મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને ચોંકી જશો

Ahmedabad police1 hr ago
2

પૃથ્વી પર મંડરાઈ રહ્યો છે નવો ખતરો ! ચીનની નવા પ્રયોગથી થઈ શકે છે દુનિયાનો વિનાશ

quantum computing news1 hr ago
3

ફરવા જાઓ ત્યારે સાવધાન, હાથીઓનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, મહિલાનું મોત, વીડિયો જોઈ રૂંવાડા થયા

elephant attack viral video2 hrs ago
4

સોશિયલ મીડિયા પર થયેલો પ્રેમ યુવતીને ભારે પડ્યો! નેપાળથી અ'વાદ આવ્યા બાદ કર્યો આપઘાત

Ahmedabad News2 hrs ago
5

ઉનાળામાં ખાંડવાળું દહીં ગટ હેલ્થ માટે સૌથી બેસ્ટ, જાણો ગળ્યું દહીં ખાવાના ફાયદા વિશે

curd2 hrs ago