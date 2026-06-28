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એકસાથે 3 સિસ્ટમ સક્રિય થતા મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે, આ વિસ્તારો થશે જળબંબાકાર! અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:17 PM IST

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા નાગરિકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. જુલાઈ મહિનાની શરૂઆતથી જ રાજ્યમાં ચોમાસું ફરી સક્રિય થાય અને ગતિ પકડે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. હાલમાં ચોમાસુ અત્યારે મુખ્યત્વે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અટવાયું છે, જ્યાં તેની ગતિ થોડી ધીમી જણાય છે. જો કે, આગામી દિવસોમાં રાજ્યભરમાં વરસાદનું જોર વધવાની પૂરી શક્યતા છે. ત્યારે ચોમાસા અંગે હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાતો દ્વારા મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. 

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મેઘરાજાની કાગડોળે રાહ જોઈ રહેલા ગુજરાતવાસીઓ માટે સારા સમાચારા સામે આવ્યા છે. ચોમાસાની રાજ્યમાં એન્ટ્રી બાદ પણ મોટાભાગના જિલ્લા હજુ કોરા ધાકોર જ છે. ત્યારે હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 1 થી 3 જુલાઈ દરમિયાન ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જુલાઈના પ્રથમ ત્રણ દિવસોમાં રાજ્યમાં 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદની સંભાવના છે.   

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જેમાં સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ભરૂચ, નર્મદા અને છોટા ઉદેપુર જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં ચોમાસાની સિઝનનો માત્ર 2.88 ટકા જેટલો જ નહિવત સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે, જેથી આ આગામી રાઉન્ડ અત્યંત મહત્વનો સાબિત થશે.

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હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં હવે વરસાદ પડી શકે છે. કારણ કે હવે એકસાથે ત્રણ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે. આગામી 2 અને 3 જુલાઈએ રાજ્યભરમાં વરસાદની આગાહી છે. સાથે જ 1 અને 2 જુલાઈના રોજ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ચોમાસું છેલ્લા ચાર દિવસથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં અટવાયું છે. ચોમાસુ હાલ ધીમી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. વાતાવરમાં ભેજનું પ્રમાણ હોવાથી ગરમી યથાવત રહેશે.

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બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં હવે વરસાદી માહોલ જામી શકે છે. આગામી 7 જુલાઈ સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરામાં વરસાદની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. 4 જુલાઈએ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા છે. પૂર્વ અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે.અનેક વિસ્તારમાં 4થી 6 ઈંચ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ સાથે મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગો જળબંબાકાર થઈ શકે છે. 29-30 જૂનથી સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ પડશે.

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અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, ત્રણ જુલાઈથી રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડી શકે. આ સમયગાળામાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને કેટલાક ભાગોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના તમામ ઝોનમાં પણ આ સમય દરમિયાન સારો વરસાદ પડશે. અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે, 16 જુલાઈની આસપાસ વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ આવશે, જેના કારણે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધવાની શક્યતા છે. 2 ઓગસ્ટની આસપાસ રાજ્યમાં ફરી એકવાર સાર્વત્રિક વરસાદની સંભાવના છે, જેના કારણે તાપી નદીના જળસ્તરમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
હવામાન વિભાગની આગાહી
ધોધમાર વરસાદ

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