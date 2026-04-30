ગુજરાતમાં કેવું રહેશે ચોમાસું? આ તારીખે ચોમાસાનું વિધિવત થશે આગમન, અંબાલાલ અને IMDની આગાહી

Monsoon 2026 Forecast: ચોમાસાને લઈને બે અલગ-અલગ અંદાજો સામે આવ્યા છે. ગુજરાતમાં જૂન અને ઓગસ્ટ મહિનામાં સારો વરસાદ રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આશા વ્યક્ત કરી છે. ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. જ્યારે બીજીતરફ હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, એલ નીનોને કારણે ભારતમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું નબળું પડી શકે છે, પરંતુ પ્રી-મોન્સૂન ફેઝમાં હવામાન અસ્થિર રહે છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ ગુજરાતમાં કેવું રહેશે ચોમાસું?

Updated:Apr 30, 2026, 06:56 PM IST

હવામાન વિભાગના અનુસાર, આગામી 3-4 દિવસ દેશમાં પ્રી-મોન્સૂનની ગતિવિધિઓ જોવા મળશે. એલ નીનો મજબૂત થવાને કારણે પ્રશાંત મહાસાગરના પાણીનું તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુ ગરમ થઈ રહ્યું છે. એલ નીનોને કારણે ભારતમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું (જૂનથી સપ્ટેમ્બર) નબળું પડી શકે છે, પરંતુ પ્રી-મોન્સૂન ફેઝમાં હવામાન અસ્થિર રહે છે. આ જ કારણ છે કે 6 દિવસની કાળઝાળ ગરમી બાદ વરસાદ એ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી છે.

IMD અનુસાર, ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં માર્ચથી જૂન વચ્ચે પ્રી-મોન્સૂન હોય છે. આ દરમિયાન 'હીટ ડોમ' વેધર પેટર્ન બને છે અને તાપમાન સતત વધતું જાય છે. પરંતુ વચ્ચે-વચ્ચે પ્રી-મોન્સૂનને કારણે ગરમીથી રાહત મળતી રહેશે. મે મહિનાના અંત સુધીમાં પ્રી-મોન્સૂન સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થઈ જશે. અંદાજે 18-20 મેની આસપાસ અંદામાન સાગરમાં ચોમાસું બેસી જશે અને 1 જૂન સુધીમાં કેરળમાં એન્ટ્રી કરી લેશે.

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 28 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆત સુધીમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. મે મહિનો ગુજરાત માટે પડકારજનક બની શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, મે મહિનાના મધ્યમાં કાળી આંધી સાથે વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે. 15 મે બાદ બંગાળની ખાડીમાં ભયાનક ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. 23 મેની આસપાસ દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાશે અને ઊંચા મોજા ઉછળશે.

અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 8થી 15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં ચોમાસાનું આગમન થશે. જૂન અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેશે. આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે. 

Gujarat Monsoon 2026 ForecastMonsoon 2026Ambalal Patel forecastચોમાસાની આગાહીઅંબાલાલ પટેલની આગાહી

