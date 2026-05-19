ગુજરાતમાં ગરમીથી મળશે રાહત! આ તારીખે ચોમાસાની થશે ધમાકેદાર એન્ટ્રી; અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 19, 2026, 07:20 PM IST|Updated: May 19, 2026, 07:20 PM IST

Gujarat Monsoon 2026: હવે રાજ્યમાં તાપમાનમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થશે. હવામાન વિભાગે આ આગાહી કરી છે. તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે. આગામી દિવસોમાં ચોમાસા માટે સાનુકૂળ સ્થિતિ હોવાનું પણ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે. તો અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગામી અનુસાર હવે ગરમી ઘટશે અને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી વધશે.તારીખ  20, 21, 22 અને 23 દરમિયાન પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટી થવાને લઈને વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

IMDની આગાહી અનુસાર, ચોમાસાએ ગતિ પકડી લીધી છે અને તે પોતાના નિર્ધારિત સમય કરતાં લગભગ એક અઠવાડિયા વહેલું દેશના દક્ષિણ ભાગ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું આજે 19 મેના રોજ દક્ષિણ અરબી સમુદ્રના કેટલાક વધુ ભાગો, માલદીવ, કોમોરિન વિસ્તાર, દક્ષિણ બંગાળની ખાડી અને મધ્ય તથા ઉત્તર-પૂર્વ બંગાળની ખાડીના કેટલાક ભાગોમાં આગળ વધી ગયું છે અને તે આગામી 2-3 દિવસ દરમિયાન આ ક્ષેત્રોના બાકીના ભાગોમાં પણ છવાઈ શકે છે. IMDના મતે ચોમાસાને આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ સંપૂર્ણપણે સાનુકૂળ છે.

હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસુ ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે કેરળમાં 1 જૂનની આસપાસ બેસતું ચોમાસુ આ વખતે વહેલું કેરળના કાંઠે પહોંચી જશે. હાલમાં આંદામાન નિકોબાર દ્વીપસમૂહ પર 23 મે સુધી ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે, જે બાદ ચોમાસાની ગતિવિધિ શ્રીલંકાના પૂર્વ કિનારા તરફ આગળ વધશે. ચોમાસું 10 જૂન સુધીમાં મુંબઈ અને 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં વિધિવત રીતે પ્રવેશી જશે.  

ચોમાસાના સત્તાવાર આગમન પહેલાં જ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 19 થી 24 મે દરમિયાન રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ધમાકેદાર પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી (ચોમાસા પહેલાનો વરસાદ) થવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાંથી આવતા ભેજવાળા પવનોને કારણે રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે. 

આ સમયગાળા દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 2 ઈંચ કે તેથી વધુ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો જેવા કે ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ તેમજ જૂનાગઢના કેટલાક વિસ્તારોમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદી ઝાપટાં જોવા મળશે. જો કે, આ વરસાદ સામાન્ય નહીં હોય અને તેની સાથે વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. 

અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે, પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી દરમિયાન પવનની ગતિ આંધી-વંટોળ સાથે ભારે રહેવાની શક્યતા છે. આ દિવસોમાં ધૂળની ડમરીઓ ઉડશે અને આંચકાના પવનની ગતિ 35થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલી રહી શકે છે. આ સાથે જ, 15 જૂન સુધીમાં અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત (વાવાઝોડું) સક્રિય થાય તેવી પણ આશંકા છે, જેની અસર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વાતાવરણ પર પડી શકે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો, આગામી દિવસોમાં આકરા ઉનાળાની ગરમીમાંથી લોકોને મોટી રાહત મળશે

