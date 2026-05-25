/કેવું રહેશે ચોમાસું 2026? આ વર્ષે 10થી 12 આની વરસાદની આગાહી, વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળના 47 આગાહીકારોએ કરી મોટી આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: ચોમાસાના કેરળમાં આગમનની તૈયારી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં પણ મેઘ ગર્જના સાથે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 32મું વર્ષા વિજ્ઞાન પરિસંવાદ કાર્યક્રમમાં હવામાન વિશ્લેષકોએ વર્ષ 2026ના ચોમાસાની આગાહી કરી છે. ચાલો જાણીએ કેવું રહેશે ચોમાસું 2026?
આકરી ગરમી પછી હવે ગુજરાતને આંધીનો સામનો કરવાનો છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી પ્રમાણે હવે આંધી, વંટોળ આવશે. મેઘ ગર્જના સાથે વરસાદ અને કરાં પડવાની પણ આગાહી છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં રોહિણી નક્ષત્રનો વરસાદ પડવાની પણ અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 28 મે થી 3 જૂન વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવશે. ચોમાસું નજીક હોવા છતાં ગરમીમાં વધારો થશે. રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 10 જૂન સુધીમાં સારા વરસાદની શક્યતા રહેશે. 8 થી 15 જૂન વચ્ચે પણ વરસાદની આગાહી છે. આ દરમિયાન સમુદ્રમાં ઊંચા ઊંચા મોટા ઉછળી શકે છે.
હાલ તો ગુજરાતમાં તાપમાનમાં સામાન્ય ઘટાડો થતા ગરમીથી રાહત મળી છે. પરંતુ આગામી દિવસોમાં ખાસ કરીને તટીય વિસ્તારોમાં ગરમી અને અકળામણનો અનુભવ થશે. ગુજરાતમાં હવે વાતાવરણ બદલાવાનું છે. લોકોને આકરી અને અકળાવનારી ગરમીથી રાહત તો મળશે પરંતુ સાથે આંધી, તોફાન માટે પણ તૈયાર રહેવું પડશે.
બીજી તરફ ચોમાસાને લઈ દર વર્ષે ગુજરાતભરના આગાહીકારો દ્વારા આગાહી આપવામાં આવે છે. આજે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે 32મું વર્ષા વિજ્ઞાન પરિસંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. આ પરિસંવાદમાં રાજ્યભરમાંથી આવેલા વિવિધ હવામાન વિશ્લેષકોએ વર્ષ 2026ના ચોમાસાની આગાહી કરી છે.
આગામી ચોમાસાની શરૂઆત અંગે તારણ છે કે, મે મહિનાના અંતમાં અરબી સમુદ્રમાં હવાનું દબાણ સર્જાવાથી પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં અથવા બીજા અઠવાડિયામાં પ્રથમ વાવણીનો વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે સમગ્ર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વાવણીલાયક સાર્વત્રિક વરસાદ જૂનના ચોથા અઠવાડિયામાં પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદ અને મજબૂત સિસ્ટમને કારણે ક્યાંક પૂર તથા તોફાની વાતાવરણની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. જો કે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને અલ-નીનોની અસરને લીધે ઓગસ્ટ કે શ્રાવણ-ભાદરવા મહિનામાં વરસાદની ખેંચ વર્તાઈ શકે છે અને વાતાવરણ ઉકળાટવાળું રહેશે.
47 આગાહીકારોએ આગાહી કરી જેને લઈ વરસાદનું સરેરાશ અવલોકન કરવામાં આવે છે. આગાહીકારો અલગ અલગ પ્રકારે આગાહી કરે છે. જેમાં વરસાદનો હોળી અખાત્રીજના પવનો, ગ્રહ નક્ષત્રો જ્યોતિષી, પશુ પક્ષીઓની ચેષ્ટા, વનસ્પતિના લક્ષણો, ગરમાળાના ફૂલ, બોર, ખાખરો કેસુડાના ઝાડ પર ફૂલ આવવા, ભડલી વાક્યો પરથી આગાહીકારો વરસાદની આગાહી કરતા હોય છે. હાલ આ અલગ અલગ આગાહીકારોની 47 જેટલી આગાહીઓ અહીં વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળમાં આવી છે. અને હાલ 45 આગાહીકારો આજના વરસાદ વિજ્ઞાન પરિ સંવાદમાં ભાગ લીધો છે.
આજે આગાહીકારોએ કરેલી આગાહી અનુસાર, આગામી ચોમાસુ 2026 અંદાજે 56 દિવસનો વરસાદ રહેશે. જેમાં 10થી 12 આની જેટલુ વર્ષ થશે. તેમજ 75 ટકા વર્ષ થાય તેવું તારણ આપવામાં આવ્યું છે. બે તબક્કામાં વાવણીનું આગાહીકારોએ અનુમાન લગાવ્યું છે. તેમાં પ્રથમ વાવણી જૂન મહિનાના બીજા અઠવાડિયામાં અને બીજી વાવણી જૂન મહિનાના ચોથા અઠવાડિયામાં થાય તેવું સંયુક્ત રીતે 47 આગાહીકારોએ જણાવ્યું છે. 14 અવલોકનકારો વર્ષ સારું કહે છે અને 27 અવલોકનકારો વર્ષ મધ્યમ રહેશે તેવું કહે છે. ત્યારે સરેરાશ એવું કહી શકાય કે 10થી 12 આની વર્ષ રહેશે, તમામ આગાહીકારોનું મંતવ્ય છે કે 15 ઓક્ટોબરથી વરસાદ વિદાય લેશે.
આ વર્ષે 10થી 12 આની ચોમાસું રહેશે ઘણા આગાહીકારોએ એવું પણ કહ્યું છે કે, ખંડીવૃતિવાળું વર્ષ રહેશે અને વરસાદ સારો પડે અને જ્યાં વરસાદ ન થાય ત્યાં વરસાદ ઓછો પડે, જેને લઇ ખંડી વૃત્તિવાળું વર્ષ થાય તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે.ત્યારે આ તમામ આગાહીકારોના મંતવ્યો પરથી જો સંપૂર્ણપણે આગાહી કરવી હોય તો કહી શકાય કે આવતું ચોમાસુ 2026 10થી 12 આની રહેશે, જેમાં બે તબક્કે વાવણી થશે અને ચોમાસુ ઓક્ટોબર મહિનામાં વિદાય લેશે. અને ઠંડી વૃત્તિવાળું વર્ષ રહેશે તેવી આગાહીકારોએ આગાહી કરી છે.