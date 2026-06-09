/બફારાથી મળશે મુક્તિ! વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને લો-પ્રેશર ગુજરાતમાં કરાવશે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

Gujarat Monsoon 2026: ચોમાસું કેરળ પહોંચ્યા બાદ છેલ્લા 5 દિવસમાં 13 રાજ્યોને આવરી લીધા છે. જ્યારે બીજી તરફ ગુજરાતમાં હાલ ગરમીનો પારો સતત ઊંચકાઈ રહ્યો છે. ત્યારે દરેક વ્યક્તિ હવે ચોમાસાના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ વચ્ચે હવામાન વભાગે રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આગામી સાત દિવસ બાબતે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. બે દિવસ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે.
ગુજરાતમાં ભારે ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ તરફથી રાહતના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવે ચોમાસું આગળ વધવા માટે એકદમ અનુકૂળ અને મજબૂત સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આગામી સાત દિવસ બાબતે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. બે દિવસ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે. 13 જૂનથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં સામાન્ય વરસાદ રહેશે. પવનની ગતિ 15 થી 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે. 11 જૂનથી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે. ચોમાસું આગળ વધવા માટે હાલ સાનુકૂળ સ્થિતિ છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 48 કલાકમાં ખાસ કરીને તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લા ઉપરાંત સંઘ પ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. આ દરમિયાન દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 15 થી 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા છે.
આ સાથે જ, આગામી 11 જૂનથી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં એક નવું શક્તિશાળી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવા જઈ રહ્યું છે. આ સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે આગામી 13 જૂનથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સૂકા વિસ્તારોમાં પણ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની ધમાકેદાર શરૂઆત થઈ જશે.
વરસાદની આગાહી વચ્ચે જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ મહત્વની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અરબ સાગરમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાના સંકેતો છે. જેના કારણે 8થી 14 જૂન દરમિયાન દરિયામાં પવનોની દિશામાં ફેરફાર થશે અને ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે. 23 જૂનથી આદ્રા નક્ષત્રના પ્રભાવ હેઠળ રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ મજબૂત બની શકે છે. 23થી 26 જૂન દરમિયાન પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 29 જૂન સુધી રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે અને 7 જુલાઈ સુધી ગુજરાતના મહદઅંશે વિસ્તારોમાં ચોમાસું સક્રિય થઈ જવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, કેરળ, કર્ણાટક અને મુંબઈના વિસ્તારોમાં 12 જૂન સુધી ચોમાસું પહોંચી શકે છે. જ્યારે 14થી 16 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી માહોલ જામે તેવી શક્યતા છે. 16થી 18 જૂન દરમિયાન મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં સારા વરસાદના સંકેતો છે. જ્યારે 18થી 20 જૂન દરમિયાન ચોમાસું વધુ આગળ વધતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ થઈ શકે છે. જો કે, 21 જૂન સુધી ગરમી અને ભેજનું પ્રમાણ યથાવત રહેતાં લોકો અકળાઈ શકે છે.