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ક્યારે આવશે મેઘરાજાનો બીજો રાઉન્ડ? આ તારીખોથી વરસાદ ફરી બોલાવશે ધબધબાટી, અંબાલાલની નવી આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:20 PM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ ધમરોળ્યા બાદ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી દિવસો દરમિયાન માત્ર સામાન્ય વરસાદની જ આગાહી છે. જ્યારે બીજીતરફ અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની અને આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામશે તેવી આગાહી કરી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?

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ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલા સાર્વત્રિક વરસાદ બાદ હવે આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર ઘટવાની સંભાવના હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા નહીવત છે અને માત્ર સામાન્ય વરસાદ જ રહેશે. રાજ્યમાં ચોમાસામાં ઉકળાટનો અહેસાસ થશે. 

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હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ રહેશે. હાલ ભારે વરસાદની શક્યતા નથી. 14 જુલાઈ સુધી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ટ્રફ પસાર થતું હોવાથી સામાન્ય વરસાદ રહેશે. હાલ રાજ્યમાં સરેરાશ 20 ટકા વરસાદની ઘટ છે. આની પાછળનું મુખ્ય કારણ દરિયાકાંઠે 20 થી 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે. 

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બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 13થી 16 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સમયગાળામાં સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ભાગો, દ્વારકા અને જામનગરના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત નવસારી સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 

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ત્યારબાદ વરસાદના આગામી રાઉન્ડ 22 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા. 27 થી 30 જુલાઈએ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના. જ્યારે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલના મતે, ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અનપેક્ષિત વરસાદ પડી શકે છે.

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હાલમાં પેસિફિક મહાસાગરમાં સર્જાયેલા 'બાવી' ટાયફૂન વિશે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, પરંતુ નિષ્ણાંતોના મતે ગુજરાતના ચોમાસા પર તેની કોઈ નકારાત્મક અસર નહીં થાય. ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) અને અંબાલાલ પટેલ બંનેનું માનવું છે કે, આ ટાયફૂન ચીન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તેથી ગુજરાતના વરસાદ પર તેની સીધી અસર થવાની શક્યતા નથી. 

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છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદની ગતિ ધીમી પડવાનું મુખ્ય કારણ અરબ સાગરમાં વરસાદી સિસ્ટમનું પૂરતું વિકસિત ન થવું હતું. સમુદ્રમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન હોવાને કારણે સિસ્ટમ નબળી પડી હતી. જોકે, હવે 13-14 જુલાઈથી બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની છે, જેનાથી વરસાદી માહોલ ફરી જામશે.  

TAGS:
Gujarat Rain forecast
ambalal patel prediction
Monsoon 2026
ગુજરાત વરસાદ આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી

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