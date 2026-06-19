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ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી! આગામી 3 કલાક આ વિસ્તારો માટે ભારે; જાણો હવામાન અને અંબાલાલની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:43 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં લાંબા સમયના બફારા અને અસહ્ય ગરમી બાદ આખરે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વેગીલી બનતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. હવામાન વિભાગ (IMD) અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસો માટે વરસાદની મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે.

આગામી 3 કલાક હવામાન વિભાગનું એલર્ટ1/5

આગામી 3 કલાક હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

હવામાન વિભાગના સવારના પૂર્વાનુમાન મુજબ, આગામી ત્રણ કલાક રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારો માટે ખૂબ જ મહત્વના છે. જેમાં પવનની ગતિ સાથે વરસાદની તીવ્રતા આ મુજબ રહેશે. પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 62 થી 87 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક જેટલી તીવ્ર રહેવાની શક્યતા છે. મહેસાણા, વડોદરા અને છોટાઉદયપુરમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. અહીં પવનની ગતિ 41 થી 61 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેશે. અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં 40 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે.

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસુન ટ્રફ સક્રિય: 20 જૂન સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા2/5

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસુન ટ્રફ સક્રિય: 20 જૂન સુધી ભારે વરસાદની શક્યતા

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વાતાવરણમાં સર્જાયેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસુન ટ્રફના કારણે રાજ્યમાં આગામી બે દિવસ મધ્યમથી ભારે વરસાદી માહોલ રહેશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને સામાન્યથી હળવો વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં 20 જૂન સુધી ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી3/5

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 23 થી 26 જૂન દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં સારો એવો વરસાદ જોવા મળશે. જો કે, ગુજરાતમાં વિધિવત ચોમાસું 25 જૂન પછી બેસે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. અત્યારે ચોમાસું થોડું નબળું હોવા છતાં લોકલ સિસ્ટમના કારણે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે.  

ગુજરાતના 45 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર: ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ4/5

ગુજરાતના 45 તાલુકાઓમાં મેઘમહેર: ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ

છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં ગુજરાતના 45 તાલુકાઓમાં મેઘરાજાએ કૃપા વર્સાવી છે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મહાનગરોમાં વરસાદ પડતાં લોકોને અસહ્ય બફારામાંથી મોટી રાહત મળી છે. બોટાદમાં 3 ઇંચ અને જામનગરમાં 2 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં નદી-નાળા છલકાતાં અને વાવણીલાયક વરસાદ થતાં જગતનો તાત ભારે હરખમાં આવી ગયો છે. જો કે, પૂર્વ અનુમાન મુજબ આ વર્ષે કુલ વરસાદ સામાન્ય કરતાં થોડો ઓછો રહેવાની સંભાવના છે.

દેશભરમાં અલ નીનોની અસર અને ચોમાસામાં વિલંબ5/5

દેશભરમાં અલ નીનોની અસર અને ચોમાસામાં વિલંબ

ચોમાસું વિલંબિત થવાને કારણે દેશના અન્ય રાજ્યોમાં હજુ પણ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ જેવા પાડોશી રાજ્યોમાં તાપમાનનો પારો હજુ પણ 40 ડિગ્રીને પાર છે. આ વર્ષે અલ નીનો (El Niño)ની અસરના કારણે વરસાદની પેટર્નમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રી-મોન્સૂન વરસાદ સમયસર ન થવાને કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેતીના આયોજન પર પણ તેની અસર પડી રહી છે. પરંતુ હવામાન વિભાગના મતે, આગામી દિવસોમાં ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધશે અને સમગ્ર દેશને આવરી લેશે.

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
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