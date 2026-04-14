ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં ચોમાસાની ક્યારે થશે એન્ટ્રી, કેટલો પડશે વરસાદ? આવી ગઈ કન્ફર્મ તારીખ! જાણો લેટેસ્ટ આગાહી
Gujarat Monsoon Alert: દેશના ઉત્તર, મધ્ય અને પશ્ચિમ રાજ્યોમાં તાપમાન વધવા લાગ્યું છે. ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને આંધ્ર પ્રદેશમાં પારો 40 સેલ્સિયસને પાર કરી ગયો છે. રાજસ્થાનના બાડમેર-જેસલમેરમાં પારો 41 સેલ્સિયસથી ઉપર પહોંચ્યો છે, જ્યારે મધ્ય પ્રદેશના રતલામમાં પણ તાપમાન 41°Cથી વધુ નોંધાયું હતું. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી બે અઠવાડિયા સુધી કોઈ નવી સિસ્ટમ સક્રિય નહીં થાય, જેના કારણે ગરમી ઝડપથી વધશે.
બીજી તરફ, પૂર્વોત્તર રાજ્યો સિક્કિમ, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે. દક્ષિણ ભારતમાં કેરળ અને કર્ણાટકમાં વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના ભદ્રવાહ, ઉત્તરાખંડના કેદારનાથ અને સિક્કિમના લાચેનમાં હિમવર્ષાને કારણે બંધ થયેલા રસ્તાઓ ખોલવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ સિવાય દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અંગે આગાહી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં ચોમાસુ સામાન્યથી થોડુ સારૂ રહેવાની શક્યતાઓ છે. રાજ્યમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં 98 ટકા સુધી વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ છે. જો અરબ સાગરમાં ચક્રવાત કે લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય બને તો વરસાદનું પ્રમાણ વધવાની સંભાવનાઓ છે. અંદામાન અને નિકોબાર વિસ્તારમાં 12થી 20 મે દરમિયાન ચોમાસું બેસી શકે છે. સમયસર વરસાદ પડતો રહે તો ઓછા પ્રમાણ છતાં કૃષિ પાકોને લાભ મળી શકે છે. સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં પાછોતર વરસાદની પણ શક્યતા છે.
15 એપ્રિલ: ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, હરિયાણા, પંજાબ અને ઉત્તરાખંડમાં ગરમી વધશે. મધ્ય પ્રદેશમાં તાપમાન 3-5 સેલ્સિયસ સુધી વધી શકે છે. પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં વરસાદ, ગાજવીજ અને તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ હળવા વરસાદની શક્યતા છે.
16 એપ્રિલ: ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને પંજાબમાં ગરમીની અસર યથાવત રહેશે અને હવામાન શુષ્ક રહેશે. આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વરસાદ અને વીજળી પડવાની શક્યતા રહેશે. કર્ણાટક અને તમિલનાડુના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે.
રાજ્યમાં હવે ગરમી પ્રબળ બની રહી છે. સોમવારે સિઝનનું સૌથી વધુ તાપમાન નોંધાયું હતું. બાડમેર અને જેસલમેરમાં સૌથી વધુ ગરમી રહી. આગામી 4-5 દિવસ હવામાન સાફ રહેશે, પરંતુ પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં ગરમી હજુ વધશે.
મધ્ય પ્રદેશમાં ગરમીએ આકરા તેવર બતાવવાનું શરૂ કર્યું છે. રતલામમાં સૌથી વધુ 41 સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું. નર્મદાપુરમ, ધાર અને ખરગોન-મંડલામાં પણ પારો 40 ડિગ્રીની ઉપર રહ્યો છે. 16 એપ્રિલથી રાજ્યમાં હીટવેવ (લૂ) ની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
સોમવારે બાંદા 40.4 સેલ્સિયસ સાથે સૌથી ગરમ રહ્યું હતું. હવામાન વિભાગ મુજબ, મંગળવારથી પશ્ચિમી પવનો નબળા પડતાં આગામી 4-5 દિવસોમાં સરેરાશ તાપમાનમાં 3 થી 6 ડિગ્રી નો વધારો થઈ શકે છે.
Trending Photos