/આ તારીખે થશે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી! ગુજરાતમાં 5 દિવસ વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Monsoon Forecast: ગુજરાતભરમાં અત્યારે ડબલ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એકબાજુ સુરજદાદા પ્રકોપ વર્તાવી રહ્યા છે, તો બીજીતરફ અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમને કારણે મેઘરાજાના આગમનની આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 5 દિવસ સુધી રાજ્યમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે, તો બીજીતરફ જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ જૂન મહિનામાં વરસાદી રાઉન્ડને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. ક્યાં ફૂંકાશે તોફાની પવન અને કેવો રહેશે વરસાદ? ચાલો આ નવી આગાહીમાં જાણીએ.
ખેડૂતોએ વાવણીની શરૂઆત કરી દીધી છે. હવે માત્ર વરસાદની રાહ છે. ચોમાસા તો હજુ દૂર છે, પરંતુ ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન પહેલા જ મેઘરાજાની જમાવટના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. કેમ કે આગામી 4-5 દિવસ હવામાન વિભાગની સાથે સાથે અંબાલાલ પટેલે પણ મેઘ મંડાણની આગાહી કરી દીધી છે.
રાજ્યમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આગામી પાંચ દિવસ માટે આવું વાતાવરણ રહેશે. 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફુંકાવાની પણ શક્યતા છે. હાલ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેના કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ સાથે આગામી 3 દિવસ બાદ ગરમીમાં પણ ઘટાડો થવાની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 5 દિવસ સુધી રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી શકે છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ ચોમાસા પૂર્વેના વરસાદને લઈને મહત્વના સંકેતો આપ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 5 જૂન સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે. રોહિણી નક્ષત્રમાં વરસાદની શક્યતા સેવાઈ રહી છે, અને જો રોહિણી ઉતરતા વરસાદ થાય તો તે વર્ષ માટે ખૂબ જ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે. જો કે, અંબાલાલ પટેલે એમ પણ ઉમેર્યું છે કે વિધિવત ચોમાસા માટે હજુ રાહ જોવી પડશે.
ગુજરાતમાં પાંચ જૂન સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે આ અંગે આગાહી કરી છે. રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા વરસાદ સારો થવાની શક્યતા છે. આ સાથે 8 થી 15 જૂન વચ્ચે પણ વરસાદ આવી શકે છે. અરબ સાગરમાં લો પ્રેશર સિસ્ટમ બનવાની આગાહી પણ હવામાન નિષ્ણાંતે કરી છે.
અરબી સમુદ્રમાં લો-પ્રેશરની સિસ્ટમ બની રહી હોવાને કારણે કેરળમાં તો વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે, પરંતુ તેની અસર ગુજરાતમાં પણ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તરીકે જોવા મળશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં પણ લો-પ્રેશરની શક્યતા હોવાથી આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી માટે અનુકૂળ સંજોગો સર્જાઈ રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ચોમાસા પૂર્વેનો આ વરસાદ કાળઝાળ ગરમીમાંથી લોકોને કેટલી રાહત આપે છે.