/ગુજરાતને ધમરોળશે 5 આકાશી સિસ્ટમ! આ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી

Gujarat Rain Alert: ગુજરાતમાં જુલાઈમાં મેઘરાજાએ જમાવટ કરી છે. જૂન મહિનામાં જે કસર રહી ગઈ હતી તે જુલાઈ મહિનામાં પુરી કરી દીધી છે. ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડી રહ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓ જળ તરબોળ થયા છે. અને હજુ પણ આવી જ સ્થિતિ રહી શકે છે. કારણ કે એક સાથે અનેક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. ગુજરાતના ક્યા જિલ્લામાં છે ભારે વરસાદની આગાહી અને ક્યા વિસ્તારને રાખવાની છે સાવચેતી.
ગુજરાત પર હવે મેઘરાજા પૂરેપૂરા મહેરબાન થયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી, મધ્ય ગુજરાતથી માંડીને ઉત્તર ગુજરાત સુધી આકાશમાંથી વરસી રહેલા વરસાદે ધરતીને તરબોળ કરી દીધી છે અને હજુ પણ વરસાદનો આ જોરદાર રાઉન્ડ યથાવત રહેવાના એંધાણ છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ રાજ્યમાં એક સાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઓફ-શોર ટ્રફ, શેયર ઝોન, લો પ્રેશર, અન્ય સંબંધિત સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને કારણે આગામી દિવસોમાં સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની સાથે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતભરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને ભાવનગરમાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ અપાયું છે. જ્યારે અમરેલી, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, નર્મદા, ખેડા, અરવલ્લીમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. જૂનાગઢ, બોટાદ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.
અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, આગામી 72 કલાક હજુ પણ રાજ્યમાં વરસાદની માહોલ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. વડોદરા, મહીસાગર અને પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થશે. પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ જોરદાર વરસાદની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રને વરસાદનો આ રાઉન્ડ આવરી લેશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, ડાંગ અને વલસાડમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. વડોદરા, મહીસાગર, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં પણ સારો વરસાદ થશે. 14 જુલાઈ આસપાસ નવી સિસ્ટમ બનશે, જે 16 થી 20 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદ લાવશે. ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ અનિશ્ચિત વરસાદની શક્યતા છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદને લઈને લેટેસ્ટ આગાહી કરી છે. 7 જુલાઈ સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ 7 જુલાઈથી ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટશે. જ્યારબાદ 11થી 17 જુલાઈએ રાજ્યમાં વરસાદનું બીજું વહન આવશે. ઉત્તર - પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, કચ્છ, અરવલ્લી, પંચમહાલમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાતનાં ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. વડોદરા, ભરૂચ, દાહોદ, પંચમહાલમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. 50-100 mm સુધીનો વરસાદ થઇ શકે છે.
લાંબા સમય સુધી રાહ જોયા બાદ આખરે મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે, જેથી ખેડૂતો ખુશ છે. તો બીજી તરફ ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા, નદીઓમાં નવા નીર આવવા અને જનજીવન પ્રભાવિત પણ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં મેઘરાજાનો આ જોરદાર વરસાદી રાઉન્ડ હજુ યથાવત રહેવાનો છે.