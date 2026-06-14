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ગુજરાતમાં 15 જૂને નહીં આવે વરસાદ, ચોમાસાની એન્ટ્રીમાં થઈ શકે છે વિલંબ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 14, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:25 PM IST

Gujarat Rain : હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી આવી ગઈ છે. વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે જણાવ્યું છે કે, રાજ્યમાં વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે પ્રિ-મોન્સુન વરસાદની આગાહી છે. પરંતુ ગુજરાતમાં 15 જૂને વરસાદ નહિ આવે. ચોમાસું ગુજરાતમાં મોડું શરૂ થાય તેવી શક્યતા છે.

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Gujarat Rain : હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને મહત્વપૂર્ણ આગાહી જાહેર કરી છે. વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન જેવી હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી આગામી દિવસોમાં પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદની અસર જોવા મળી શકે છે. 

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જો કે, ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન માટે હજુ થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે, કારણ કે આ વર્ષે ચોમાસું રાજ્યમાં મોડું શરૂ થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

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હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ સુધી છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. સાથે જ ત્રણ દિવસ બાદ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.   

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આ વરસાદ મુખ્યત્વે પ્રિ-મોન્સૂન પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે રહેશે અને તેના કારણે ગરમીથી લોકોને આંશિક રાહત મળી શકે છે. ચોમાસાની રાહ જોઈ રહેલા ગુજરાતવાસીઓ માટે આગામી સપ્તાહ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.  

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વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 15 જૂનના રોજ ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની કોઈ શક્યતા નથી. તેથી ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી માટે હજુ થોડો સમય લાગી શકે છે. બીજી તરફ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત્ રહ્યો છે. 

TAGS:
Gujarat Weather
Monsoon 2026
Monsoon Update
gujarat monsoon

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