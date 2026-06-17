/હવે મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે! અંબાલાલની મોટી આગાહી: 22 જૂનથી ટર્નિંગ પોઈન્ટ, 21 રાજ્યોમાં 15 કલાકનું હાઈ-એલર્ટ

Ambalal Patel Big Prediction: ભારતીય હવામાન વિભાગે દેશભરમાં આગામી સમય માટે હવામાનને લઈને મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. એકતરફ જ્યાં દેશના 21 રાજ્યોમાં ભીષણ તોફાન અને ભારે વરસાદનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે, ત્યાં બીજી તરફ ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે એક ખુશખબર આપ્યા છે. ગુજરાતીઓ માટે પણ રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ચોમાસું ભલે થોડું મોડું થયું, પણ હવે બહુ જલ્દી વરસાદી માહોલ જામવાનો છે.
જેમ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ મેદાન પર પાકિસ્તાન સામે રણનીતિ બનાવીને ધમાકેદાર જીત મેળવે છે, બરાબર તેમ જ આ કુદરતી આફત સામે લડવા માટે દેશનું વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. હવામાન વિભાગે દેશના 21 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, આકાશી વીજળી અને તોફાની પવનો ફૂંકાવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. આ 15 કલાકનો સમયગાળો અત્યંત કટોકટીભર્યો છે. મેચની છેલ્લી ઓવર જેવી આ રોમાંચક અને જોખમી સ્થિતિમાં દરેક રાજ્યને 'સાવધ' રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
આ આગાહી હેઠળ ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ અને પૂર્વ સુધીના રાજ્યો પ્રભાવિત થવાના છે. જેમાં દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ. પશ્ચિમ બંગાળ (દાર્જિલિંગ અને કોલકાતા), સિક્કિમ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, આસામ, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, તમિલનાડુ, આંધ્ર પ્રદેશ અને કર્ણાટક. આ રાજ્યોમાં પવનની ગતિ 80 થી 85 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જે કોઈ ફાસ્ટ બોલરના ઘાતક બોલ જેટલી જ ભયાનક હશે.
હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડના પહાડી વિસ્તારોમાં મેઘરાજા આક્રમક ઇનિંગ રમવાના મૂડમાં છે. બદ્રીનાથ, કેદારનાથ અને શિમલામાં વરસાદ-આંધીનું એલર્ટ છે. જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વરસાદ અને પવનનો ડબલ એટેક જોવા મળી શકે છે, જેના કારણે ભૂસ્ખલન (Landslide) થઈ શકે છે – જે કોઈ મેચમાં અચાનક વિકેટ પડી જવા જેવી કટોકટી સર્જી શકે છે.
કેરળમાં સમયસર એન્ટ્રી કર્યા બાદ ચોમાસાની ગતિ ધીમી પડી ગઈ છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાની આ સુસ્તીને કારણે જૂનના પહેલા 15 દિવસમાં દેશના 71% ભાગોમાં વરસાદની ભારે અછત નોંધાઈ છે. સરેરાશ અપેક્ષિત વરસાદ 62.1 મિલીમીટર જેટલો થવો જોઈતો હતો, પરંતુ તેની સામે નોંધાયેલો વાસ્તવિક વરસાદ ફક્ત 42.4 મિલીમીટર જેટલો છે.
ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે જૂન મહિનામાં સારો વરસાદ થતો હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે હજુ સુધી વાદળો ગાયબ છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ દક્ષિણ-પશ્ચિમના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આગામી સમયમાં ચોમાસું આગળ વધશે, પણ વિધિવત ચોમાસા માટે ગુજરાતીઓએ થોડી રાહ જોવી પડશે. આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો જેવા કે સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં સામાન્ય વરસાદની શક્યતા છે.
ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાના વિલંબ પાછળના કારણો આપતાં જણાવ્યું છે કે ગરમીનો પ્રકોપ અને હવામાં ભેજનો અભાવ. અરબ સાગર સક્રિય ન થવાને કારણે ચોમાસું મુંબઈમાં જ અટકી ગયું છે. ગંગા અને યમુનાના મેદાનો હજુ સુધી જરૂરી પ્રમાણમાં ગરમ થયા નથી, જેથી વરસાદી સિસ્ટમ બની શકી નથી. અલ-નીનો અને વારંવાર આવતા પશ્ચિમી વિક્ષેપોને કારણે ચોમાસું ધીમું પડ્યું છે. આની સૌથી ગંભીર અસર સપ્ટેમ્બરમાં જોવા મળી શકે છે. જોકે, હાલ વાદળોનો સમૂહ આફ્રિકા તરફ છે જે જુલાઈમાં ભારત તરફ આવશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, આગામી અઠવાડિયાના મધ્યથી વરસાદી માહોલ બરાબર જામશે. 20 જૂન સુધી રાજ્યમાં આંધી, વંટોળ અને ભારે પવન સાથે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થશે. 22 અને 23 જૂને ચોમાસું ફરી સક્રિય થશે અને રાજ્યના વિવિધ ભાગો (ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત) માં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જુલાઈ મહિનામાં ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી અપેક્ષા છે. ચોમાસું ભલે મોડું થયું હોય, પણ 22 જૂનથી મેઘરાજા ગુજરાતમાં પોતાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરવા માટે તૈયાર છે, જેથી ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતાને ગરમીથી મોટી રાહત મળશે.