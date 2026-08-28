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ગુજરાતમાં પાક સુકાવાની ભીતિ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની આગાહી: 12 સપ્ટેમ્બર પછી રાજ્યમાં મેઘરાજા કરી શકે છે ધમાકેદાર એન્ટ્રી

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 28, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:51 PM IST

ગુજરાતમાં અનેક જિલ્લાના ખેડૂતો વરસાદની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. વરસાદ ખેંચાતા ખેતરમાં પાક સુકાવા લાગ્યા છે. આ વખતે રાજ્યમાં હજુ વરસાદની ઘટ છે. ઘણા જિલ્લાઓમાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદની આગાહી કરી છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી1/4

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

12 સપ્ટેમ્બર બાદ વરસાદની શક્યતા છે. 12 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ સમુદ્રમાં પવનની ગતિ વધવાની શક્યતા છે. સમુદ્રમાં અચાનક હવામાનમાં પલટો આવવાની પણ સંભાવના છે.   

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23 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ ગરમી રહેવાની શક્યતા છે.ભારે ગરમી બાદ હળવો વરસાદ અને ઉકળાટભર્યું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. 13 સપ્ટેમ્બરે સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન બાદ વરસાદની સ્થિતિમાં ફેરફારની શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં ગરમી, ઉકળાટ અને વરસાદનું મિશ્ર વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે.  

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આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં જન્માષ્ટમીના તહેવાર પર પણ છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. 3થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં દબાણ સક્રિય થશે, જેથી ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. આ દરમિયાન ઉત્તર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં બેથી ત્રણ ઈંચ વરસાદ થઈ શકે છે.  

રાજ્યમાં વરસાદ આવે તે માટે સોમનાથ મહાદેવની વિશેષ પૂજા4/4

રાજ્યમાં વરસાદ આવે તે માટે સોમનાથ મહાદેવની વિશેષ પૂજા

રાજ્યમાં સારા વરસાદ માટે સોમનાથ મહાદેવની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવી. સોમનાથ તીર્થ પુરોહિત સોમપુરા બ્રાહ્મણ સમાજે વિશેષ પૂજા કરી. જેમાં ત્રિવેણી સંગમના જળ, શેરડીના રસ અને દૂધથી ભગવાનનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો. ગુજરાતમાં વરસાદનું સંકટ દૂર થાય તેવી કામના કરવામાં આવી. આ સાથે નેપાળમાં બનેલી દુર્ઘટનાના મૃતકોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી.

TAGS:
ambalal patel rain forecast

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