/ગુજરાતમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ, એકસાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય થતા મેઘરાજા બોલાવશે તબાહી

Gujarat monsoon 2026: હવે મેઘરાજાએ બીજા રાઉન્ડની શરૂઆત કરી છે. ગુજરાતમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો હોવા છતાં વરસાદની કુલ સ્થિતિ હજુ ચિંતાજનક છે. રાજ્યના 50 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં થન્ડરસ્ટોર્મ સાથે મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી?
ગુજરાતમાં ચોમાસાના બીજા રાઉન્ડની અસર હવે સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. હાલમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસૂન ટ્રફ સહિત ચાર વેધર સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વર્તમાન રાઉન્ડ બરાબરનો જામી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના નાગરિકો માટે આગામી એક સપ્તાહ માટે મહત્વની આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં એકસાથે 4 જેટલી ખતરનાક અને શક્તિશાળી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આજે 16 જુલાઈના રોજ દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ તેમજ કચ્છ, વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ અને દાહોદમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આગામી 17, 18 અને 19 જુલાઈના રોજ વરસાદની તીવ્રતામાં આંશિક ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવેલી સંભાવના મુજબ, આ ત્રણ દિવસો દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ જ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેલી છે.
આગામી 20, 21 અને 22 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે. જેમાં વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ અને દાહોદમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ તરફ હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ આગામી દિવસોમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. અંબલાલના જણાવ્યા અનુસાર, 26થી 30 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધવાની સંભાવના છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ સારા વરસાદની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.