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4 સિસ્ટમ સક્રિય, રાજ્યમાં ફરી આવશે વરસાદ, અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 10, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:46 AM IST

રાજ્યમાં કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં વરસાદની ઘટ છે. અહીં ચાલું સિઝનમાં ખુબ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. બીજીતરફ દક્ષિણ ગુજરાત સહિત કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદ પડ્યો છે. તેવામાં આગામી દિવસમાં રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિ કેવી રહેશે તેની આગાહી કરવામાં આવી છે. 

હવામાન અને અંબાલાલની આગાહી1/6

હવામાન અને અંબાલાલની આગાહી

ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદે વિરામ લીધો છે. મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં માત્ર વરસાદી ઝાપટાં જોવા મળ્યા છે. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી કેટલીક જગ્યાએ અતિભારે વરસાદ પડ્યો છે, તો કેટલીક જગ્યાએ ખુબ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. તેવામાં આગામી દિવસોમાં ચોમાસું કેવું રહેશે તેની આગાહી હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે કરી છે.

ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થતા અસર2/6

ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થતા અસર

ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ ગુજરાત પર ચાર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં લૉ પ્રેશર, મોન્સૂન ટ્રફ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનનો સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે વરસાદ આવી શકે છે. 11 ઓગસ્ટે પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

શું છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી?3/6

શું છે અંબાલાલ પટેલની આગાહી?

હવામાન નિષ્ણાંતે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં 17થી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે મધા નક્ષત્રમાં વરસાદ સારો રહેવાની સંભાવના છે. વરસાદની રાહ જોતા ખેડૂતો માટે આ વરસાદ રાહતરૂપ બની શકે છે. 

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અંબાલાલે જણાવ્યું કે બંગાળની ખાડીમાં વરસાદી સિસ્ટમ ન બનવા અંગે કહ્યુ કે પેસિફિક મહાસાગરમાં બનેલા ટાયકૂનને કારણે ભેજ ખેંચાઈ રહ્યો છે, જેથી બંગાળની ખાડીમાં મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ બની નથી. પરંતુ 16થી 17 ઓગસ્ટ આસપાસ સિસ્ટમ બનવાની સંભાવના છે.  

સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 70 ટકા વરસાદ5/6

સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 70 ટકા વરસાદ

ચોમાસામાં આ સિઝનમાં ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી 25 ઈંચ સાથે કુલ 70 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. અનેક વિસ્તારો એવા છે જેમાં 100 ટકાથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે અન્ય વિસ્તારોમાં હજુ પણ વરસાદની ઘટ છે.રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદનું અસમાન વિતરણ ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. હાલમાં પણ રાજ્યના 14 જિલ્લાઓમાં વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે, જેમાંથી 9 જિલ્લાઓમાં તો 30 ટકાથી પણ વધુ વરસાદી ઘટ નોંધાતા ખેડૂતો અને તંત્રની ચિંતામાં વધારો થયો છે. 

દ્વારકા જિલ્લામાં વિકટ સ્થિતિ6/6

દ્વારકા જિલ્લામાં વિકટ સ્થિતિ

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં સ્થિતિ સૌથી વધુ વિકટ છે, જ્યાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ માત્ર 2.06 ઈંચ એટલે કે સીઝનનો માંડ 6.24 ટકા જ વરસાદ વરસ્યો છે. આ સાથે દેવભૂમિ દ્વારકામાં સૌથી વધુ 81 ટકા જેટલી વરસાદી ઘટ નોંધાઈ છે. તેવી જ રીતે, પોરબંદર જિલ્લામાં પણ સરેરાશ માત્ર 5.87 ઈંચ વરસાદ સાથે 67 ટકા જેટલી મોટી ઘટ જોવા મળી રહી છે. આ ઉપરાંત જામનગર, કચ્છ, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, દાહોદ અને ગીર સોમનાથ એવા મુખ્ય જિલ્લાઓ છે જ્યાં વરસાદની તીવ્ર અછત વર્તાઈ રહી છે.  

TAGS:
Gujarat Weather News

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