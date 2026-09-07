/ગુજરાતમાં મેઘરાજા રૂઠ્યા: ઉભો પાક બળવાના આરે, જાણો 12 થી 20 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી આગાહી

રાજ્યમાં ચોમાસામાં ઓછા પડેલા વરસાદને કારણે મોટી મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે. ખેડૂતોના પાક સુકાઈ રહ્યાં છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની ઘટ જોવા મળી રહી છે. હવે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદની આશા રાખવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં શું વરસાદ પડશે કે નહીં તેની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.
રાજ્યમાં હજુ પણ ભારે વરસાદના કોઈ એંધાણ નથી. સાર્વત્રિક સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં હાલ ત્રણ વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે ગાંધીનગર, અમદાવાદમાં છૂટા છવાયા વરસાદની આગાહી છે. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સામાન્ય વરસાદ રહેવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ બનતા 12થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત તથા ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે.
18થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ વરસાદ થઈ શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે કે અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સારો વરસાદ થઈ શકે છે. કેટલાક ભાગોમાં 5 ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હળવાથી ભારે વરસાદ સાથે દ્વારકા, પોરબંદર સહિત છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ શકે છે.
ચોમાસાની શરૂઆતમાં સમગ્ર રાજ્યમાં પડેલા વાવણીલાયક વરસાદ બાદ અન્નદાતાએ હરખાઈને ખેતરોમાં વાવેતર કરી દીધું હતું. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જ 1 લાખ 68 હજાર હેક્ટરથી વધુ જમીનમાં કપાસ, મગફળી, બાજરી, જુવાર અને દિવેલાનું વાવેતર કરાયું. પરંતુ વાવેતર બાદ મેઘરાજા જાણે રૂઠ્યા હોય તેમ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદે સંપૂર્ણ વિરામ લીધો છે. પરિણામે, ખેતરોમાંથી ભેજ ગાયબ થઈ ગયો છે અને કરોડો રૂપિયાનો ઉભો પાક બળીને ખાખ થવાના આરે પહોંચ્યો છે.
સ્થિતિ માત્ર એક જિલ્લા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત સહિત આખા રાજ્યના ખેડૂતો પર આકાશી આફત આવી પડી છે. ખેડૂતોએ ખાતર, બિયારણ અને ખેડાણ મળીને એક વીઘા દીઠ 15 હજાર રૂપિયા સુધીનો મોંઘો ખર્ચ કર્યો છે. જમીનમાં પાણીના તળ ઊંડા ઉતરી ગયા છે, નહેરો અને તળાવો ખાલીખમ છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પૂરતી વીજળી ન મળવાના કારણે ખેડૂતોનો મોંઘો મુલો પાક હવે સૂકાઈ જવાના આરે ઉભો છે.