/ચિંતા ના કરતા! આ વર્ષે કેરળમાં ફટાફટ બેસી જશે ચોમાસું, જાણો ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે પહેલો વરસાદ

Gujarat Weather Forecast: હાલમાં પડી રહેલી કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતા માટે રાહતના સમાચાર મળી રહ્યા છે. હવામાનના બદલાતા મિજાજ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે આ વર્ષે ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમય કરતા વહેલું દસ્તક દઈ શકે છે. ખાસ કરીને કેરળમાં ચોમાસું વહેલું બેસી જવાની પ્રબળ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. ગરમીના આકરા રાઉન્ડ બાદ હવે મે ના છેલ્લા સપ્તાહમાં કુદરત મહેરબાન થાય તેવા સંકેતો છે. વહેલું ચોમાસું ખેતી માટે આશાનું કિરણ લઈને આવશે.
અંબાલાલની આગાહી મુજબ, 23 મેની આસપાસ રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રોહિણી નક્ષત્ર (25મે થી 7 જૂન) વચ્ચે છે. જો રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆતમાં વરસાદ આવે તો પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને વરસાદ પાછો ખેંચાઈ શકે છે. પરંતુ જો નક્ષત્રના ઉતરતા ભાગમાં વરસાદ આવે તો તે સારા ચોમાસાના સંકેત ગણાય છે. 15 મે બાદ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી સક્રિય થશે. 15 મે થી જૂનની શરૂઆત દરમિયાન અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું સર્જાય તેવી પણ શક્યતા છે. 25 મે આસપાસ દક્ષિણ ભારતના છેડે ચોમાસું દસ્તક દઈ શકે છે.
હવામાનના મોડેલ્સ મુજબ, આગામી 10 થી 12 દિવસ બાદ અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં ગતિવિધિઓ તેજ બનશે. લગભગ 25 મેની આસપાસ કેરળમાં ચોમાસું સત્તાવાર રીતે એન્ટ્રી કરી શકે છે. 20 મે બાદ બંને સમુદ્ર કિનારે લો-પ્રેશર અથવા કોઈ મજબૂત સિસ્ટમ બની શકે છે, જે ચોમાસાને આગળ વધવામાં મદદ કરશે.
અત્યારે સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન વાવાઝોડા બનવા માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. હાલમાં MJO પ્રશાંત મહાસાગર તરફ ખસી ગયો હોવાથી વાદળો ગાયબ થયા છે અને ગરમી વધી છે. પરંતુ, મે મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં તે ફરી હિન્દ મહાસાગરમાં પરત ફરશે. જ્યારે MJO હિન્દ મહાસાગરમાં સક્રિય થાય છે, ત્યારે તે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને વેગ આપે છે. આ કારણે મે ના અંતમાં કે જૂનની શરૂઆતમાં દરિયામાં વાવાઝોડું બનવાની પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
ચોમાસું વહેલું આવવાના સંકેતો ભલે હોય, પરંતુ અત્યારે તાત્કાલિક રાહત મળે તેવું લાગતું નથી. આગામી 10 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં હીટ વેવની અસર રહેશે. તાપમાનનો પારો ઊંચો જશે અને આકરી ગરમી સહન કરવી પડશે. 20 મે પછી વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને ગરમીના જોરમાં ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે.
રાજ્યમાં હાલ સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે આકાશમાં જે વાદળો છવાયા છે તે વૈશાખ માસની લાક્ષણિકતા છે. સામાન્ય રીતે સવા મહિનો આવા વાદળો રહ્યા બાદ ચોમાસાનું આગમન થતું હોય છે. જોકે, આ વાદળો ઉંચાઈ પર હોવાથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા નહિવત છે.
હવામાનમાં આવનારા આ મોટા ફેરફારને જોતા ખેડૂતોએ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જે ખેડૂતોના ઉનાળુ પાક તૈયાર થઈ ગયા હોય, તેમણે વહેલી તકે લણણી કરી સુરક્ષિત જગ્યાએ સંગ્રહ કરી લેવો. મે ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ગુજરાતમાં પણ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોર પકડી શકે છે, જે ઊભા કે ખુલ્લામાં રાખેલા પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
તારીખ 8 મે સુધી પૂર્વ ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગર જિલ્લાના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. હવે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ છાંટા અથવા હળવો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી લોકોએ ભારે ઉકળાટ અને બફારાનો સામનો કરવો પડશે. બુધવારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડ્યો હતો. દક્ષિણ ગુજરાત, કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહ્યું હતું. દમણમાં મહત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.