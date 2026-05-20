/ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસું સારું રહેશે ખરાબ? 149 વર્ષ બાદ અલ નિનો સક્રિય; જાણો અંબાલાલની આગાહી

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતભરમાં કાળઝાળ ગરમીનો સામનો કરી રહેલા નાગરિકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અને હવામાન વિભાગના અંદાજ મુજબ, હવે રાજ્યમાં ગરમીનો પારો ધીમે-ધીમે નીચે ઉતરશે. આગામી 21 મેથી રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આ વર્ષે ચોમાસું એકંદરે સારું રહેવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે.
જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આ વર્ષે ચોમાસું ઘણું સારું રહેવાનું છે. જોકે, આ વર્ષે 149 વર્ષ બાદ અલ નિનો પણ સક્રિય થશે, જે હવામાનની દ્રષ્ટિએ મોટી ઘટના ગણાય છે. આગામી તારીખ 20, 21, 22 અને 23 મે દરમિયાન રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વધશે. વાદળો અત્યારથી જ આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે અને ધીમે-ધીમે તેનું પ્રમાણ વધશે, જેના કારણે વરસાદી માહોલ સર્જાશે.
અરબ સાગર ઉપર સિસ્ટમ સક્રિય થવાની શરૂઆત થશે, જેને કારણે પશ્ચિમ ઘાટમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ વર્ષે કેરળમાં ચોમાસું વહેલું એટલે કે 26 મેની આસપાસ બેસી જશે. અંબાલાલ પટેલના મતે, આગામી 23 જૂનથી ગુજરાતમાં વિધિવત વરસાદ શરૂ થવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 7 દિવસ દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું રહેશે. જોકે, તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાશે. આગામી 24 કલાકમાં મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય, પરંતુ ત્યારબાદ તાપમાનમાં ધીમે-ધીમે 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો નોંધાશે. રાજ્યના એકાદ-બે સ્થળોએ તાપમાન 40 ડિગ્રીની આસપાસ આવી શકે છે.
અમદાવાદમાં આકાશ સાફ રહેશે અને મહત્તમ તાપમાન 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. (ગઈકાલે અમદાવાદ 43.7 ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું હતું). ગઈકાલે ગાંધીનગરમાં 43.5 ડિગ્રી અને સુરેન્દ્રનગરમાં 43.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું, જેમાં હવે ઘટાડો થશે.
હાલમાં દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની દિશા બદલાઈ રહી છે. ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવન પશ્ચિમથી ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફથી અને અન્ય વિસ્તારોમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશા તરફથી ફૂંકાશે. પવનની સામાન્ય ગતિ 15 થી 20 કિમી પ્રતિ કલાક રહેશે, જે વધીને 25 નોટ્સ સુધી પહોંચી શકે છે.
હાલમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના રૂપમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે, જે ઉત્તર પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના જમ્મુ વિસ્તારમાં 1.5 કિમીથી 3.1 કિમીની ઊંચાઈ પર સ્થિત છે. તેની ઉપર 5.8 કિમીની ઊંચાઈ પર એક ટ્રફ લાઈન પણ બનેલી છે.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. તે હાલમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ અરબી સમુદ્રના કેટલાક ભાગો, કોમોરિન વિસ્તાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પૂર્વીય બંગાળની ખાડી તેમજ આંદામાન સમુદ્ર અને નિકોબાર ટાપુઓ તરફ આગળ વધી ચૂક્યું છે.
આગામી દિવસોમાં ચોમાસાને આગળ વધવા માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનેલી હોવાથી કેરળમાં 26 મે સુધીમાં ચોમાસાનું ધમાકેદાર આગમન થઈ શકે છે.