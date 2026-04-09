સાદગી અને સુંદરતાનો અનોખો સમન્વય છે ગુજરાતની રાજકુમારી મૃણાલિની, સાડીમાં લાગે છે ખૂબ જ સુંદર

Gujarat Princess Mrinalini: ગુજરાતની આ રાજકુમારી પોતાના અનોખા અંદાજમાં સાડી અને પોતાના લુકના કારણે ચર્ચામાં રહે છે, રાજકુમારી હોમ ડેકોર બ્રાન્ડ અને લુણાવાડાનો પ્રચાર કરે છે. તેમના સાડીના વિવિધ ફોટાઓ શેર કરે છે.

Updated:Apr 09, 2026, 03:04 PM IST

ગુજરાતની રાજકુમારી મૃણાલિની કુમારીના ફોટા

ગુજરાતના રાજવી પરિવારની રાજકુમારી, તે લોકોને તેમના ઘરોને તેમના મહેલની સુંદરતા જેવી જ રાજવી શૈલીથી સજાવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. પોતાના વારસાને સાચવતી વખતે, મૃણાલિની તેની શાહી ભવ્યતા અને સાડીઓથી ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેણીના અનેક ફોલોઅર્સ છે, જ્યાં તે વ્યક્તિગત યાદો શેર કરે છે અને તેના હોમ ડેકોર બ્રાન્ડ, લુણાવાડાનો પ્રચાર કરે છે. આ ફોટા તેણીની સાદગી અને સાડીઓ પ્રત્યેના પ્રેમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. રાજકુમારી મૃણાલિની સાડીઓ ખૂબ જ સુંદર અને પ્રભાવશાળી છે.  

એક ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર છે મૃણાલિની

ગુજરાતના મહિસાગર જિલ્લાના લુણાવાડા રાજવી પરિવારની રાજકુમારી મૃણાલિની સોલંકી રાજપૂત રાજવંશની છે. તે તેના 15મી સદીના લુણાવાડા મહેલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેના ઘર સજાવટ માટે પણ જાણીતી છે. ઇટાલીમાં ફર્નિચર ડિઝાઇનનો અભ્યાસ કર્યા પછી, તે હવે ડિઝાઇન દ્વારા લોકોના લિવિંગ રૂમમાં શાહી મહેલની સજાવટ લાવી રહી છે.  

તેની સાડીઓમાં સરળતા સ્પષ્ટ

મૃણાલિની મોટાભાગના પ્રસંગોએ સાડી પહેરેલી જોવા મળે છે, અને તેની સાડીઓ ફક્ત સરળ જ નહીં પણ હાથવણાટની પણ છે, દરેક સાડી એક અનોખી વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે.  

ગોટા વર્ક સાડી

ડબલ-શેડ ઓર્ગેન્ઝા ફેબ્રિકમાંથી બનાવેલી ગોટા બોર્ડરવાળી સાડીની જેમ.  

ગોલ્ડન અને સિલ્વર થ્રેડ એમ્બ્રોઇડરી

મૃણાલિની દ્વારા બનાવેલી આ સાડીમાં રેશમના દોરા વિના, સોના અને ચાંદીના દોરા બંનેનો ઉપયોગ કરીને ઝરી વર્ક કરવામાં આવ્યું છે. આ નાજુક હાથથી વણાયેલા કટન વણાટમાંથી બનેલી ઓર્ગેન્ઝા સાડી છે.  

પરંપરા જાળવી રાખે છે રાજકુમારી

સાડીઓ ઉપરાંત, રાજકુમારી મૃણાલિની પણ પરંપરા જાળવી રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પરંપરાગત પોશાકમાં રેડી-ટુ-વેર લુક, જેમાં રાજકુમારીએ સુંદર તેજસ્વી જાંબલી ઘાઘરા પહેરે છે. દુપટ્ટા પર સોનેરી ઝરદોગી વર્ક અને ગોટા વર્ક તેને ખાસ બનાવે છે.

તેણીને ઘરેણાંનો પણ શોખ

સાડીઓની સાથે, ગુજરાતની રાજકુમારી ઘરેણાંનો પણ શોખીન છે. તેમના ગળામાં પહેરવામાં આવતો શાહી ચોકર, કુંદન અને કિંમતી પથ્થરોથી શણગારેલો, તેમની સુંદરતામાં વધારો કરે છે.  

