Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુજરાતમાં હાથીયો વરસાદ લાવશે? અંબાલાલ પટેલની 5 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ અને ચક્રવાતની ભયાનક આગાહી

ગુજરાતમાં 'હાથીયો' વરસાદ લાવશે? અંબાલાલ પટેલની 5 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ અને ચક્રવાતની ભયાનક આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:29 AM IST

Ambalal Patel Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાના અંતિમ તબક્કા વચ્ચે વાતાવરણમાં મોટા પલટાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. એક તરફ રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વિદાયનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે, તો બીજી તરફ પ્રસિદ્ધ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસો માટે વરસાદ તેમજ ગરમીને લઈને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલે હાથિયા નક્ષત્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ અને ભારે ચક્રવાતો અંગે પોતાની આગાહી આપી છે.

5 ઓક્ટોબર સુધી ‘હાથીયો’ ગાજવીજ સાથે વરસશે: અંબાલાલ પટેલ1/5

5 ઓક્ટોબર સુધી ‘હાથીયો’ ગાજવીજ સાથે વરસશે: અંબાલાલ પટેલ

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 5 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં 'હાથીયા' નક્ષત્રનો વરસાદ વરસી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યુ હતું કે, "જો હાથીયો ગાજવીજ સાથે વરસે તો આગામી વર્ષનો કોલ જણાય છે, અને હાથીયો ગર્જે ત્યારે તીડ પણ ભાગી જતા હોય છે." તેમના અનુમાન પ્રમાણે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર સુધીમાં બંગાળનો ઉપસાગર વધારે સક્રિય થવાને કારણે ભારે ચક્રવાતો સર્જાવવાની શક્યતા છે.

નવરાત્રિની શરૂઆતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને ગરમીનો પારો ઊંચકાશે2/5

નવરાત્રિની શરૂઆતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને ગરમીનો પારો ઊંચકાશે

અંબાલાલ પટેલે ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં હવામાનની ગતિવિધિ વધુ સક્રિય રહેવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી છે. વરસાદની સાથે સાથે રાજ્યમાં હવે ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધવાની શક્યતા છે. મહત્તમ તાપમાન 37 થી 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જેના કારણે ધીમી ગતિએ ગરમીનો પારો ઊંચકાશે. નવરાત્રિના પ્રથમ બે દિવસ (પહેલા નોરતા પર) વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે, પરંતુ ત્યારબાદ ધીમે-ધીમે ગરમીમાં વધારો થશે.  

ઓક્ટોબરના મધ્યમાં વાતાવરણમાં ફરી આવશે પલટો3/5

ઓક્ટોબરના મધ્યમાં વાતાવરણમાં ફરી આવશે પલટો

11 ઓક્ટોબરે સૂર્ય ચિત્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 13 થી 15 ઓક્ટોબર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને 15 ઓક્ટોબરથી રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં હવામાન પલ્ટાશે. 16 ઓક્ટોબરથી કેટલાક ભાગોમાં ફરી વરસાદની સંભાવના સેવાઈ રહી છે, જ્યારે 17 ઓક્ટોબરે દરિયાકિનારાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફુંકાવાની અને મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. 23 ઓક્ટોબરથી હેમંત ઋતુની શરૂઆત થશે અને 24 ઓક્ટોબરે સૂર્ય સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાં જ હવામાનમાં વધુ એક પલટો જોવા મળશે.

હવામાન વિભાગની ત્વરિત આગાહી અને માછીમારોને સૂચના4/5

હવામાન વિભાગની ત્વરિત આગાહી અને માછીમારોને સૂચના

હવામાન વિભાગ અનુસાર, 30 સપ્ટેમ્બર અને 1 ઓક્ટોબરના રોજ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. અમદાવાદમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. આજે 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે.  

ચોમાસાની વિદાય અને પાક-પાણી અંગે ખેડૂતોની ચિંતા5/5

ચોમાસાની વિદાય અને પાક-પાણી અંગે ખેડૂતોની ચિંતા

રાજ્યમાં આ વર્ષે સામાન્ય કરતાં 10% ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. કચ્છમાંથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં હજુ પણ 23% જેટલી વરસાદની ખાધ વર્તાઈ રહી છે. તેમાં પણ ખાસ કરીને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં સૌથી વધુ 73% વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. વરસાદની આ અસમાનતાના કારણે આગામી સમયમાં પાક અને પાણીની સ્થિતિને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે.  

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
Rain prediction
Ambalal Patel forecast

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સુરતના કાપડ બજારમાં ફરી ભીષણ આગ: સારોલીની સંગીની હબ-2 માર્કેટમાં મચી અફરાતફરી
2
3
4
5