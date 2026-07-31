/મેઘરાજા ધારણ કરશે રૌદ્ર સ્વરૂપ! રાજ્યમાં એકસાથે 5 સિસ્ટમ સક્રિય આગામી 48 કલાક ભારે, હવામાન વિભાગનું રેડ એલર્ટ

Gujarat Monsoon Red Alert: ગુજરાતમાં મેઘ મહેર યથાવત જોવા મળી રહી છે. ગુજરાત પર એક સાથે પાંચ-પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા રાજ્યમાં આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં આવતીકાલથી વરસાદનું જોર વધશે અને આગામી 7 દિવસો સુધી ધોધમાર વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સક્રિય થયેલી ડીપ ડિપ્રેશન સિસ્ટમ હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. જો કે, જે સિસ્ટમના કારણે અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા હતી, તેની તીવ્રતામાં ઘટાડો થયો છે. આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જ ડિપ્રેશન 'વોલમાર્ક લો પ્રેશર'માં પરિવર્તિત થશે. સમગ્ર ગુજરાતમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ રહેશે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં ડિપ્રેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, શીયર ઝોન અને મોન્સૂન ટ્રફ સહિતની પાંચ મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે રાજ્યમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. સમગ્ર રાજ્યમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આ સિસ્ટમની અસરના ભાગરૂપે આજે નર્મદા અને સુરત જિલ્લામાં અસામાન્ય ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો ભાવનગર, બોટાદ, અમદાવાદ, આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરીને અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. સાથે જ હવામાન વિભાગ દ્વારા માછીમારોને આગામી ત્રણ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ, ગાજવીજ અને 41થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, અમદાવાદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, મહીસાગર, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે બનાસકાંઠા, પાટણ, કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે મધ્યમ વરસાદ, ગાજવીજ અને ભારે પવનની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
રાજ્યમાં આગામી 48 કલાકમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે તેવી આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી છે. મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, આણંદના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. પૂર્વ ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગહરના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. કેટલાક સ્થળોએ જળભરાવ થવાની પણ શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદ અનરાધાર આવશે તેવી આગાહી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનો ભારેથી અતિભારે રાઉન્ડ જોવા મળશે. 30 અને 31 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ મુસળધાર વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ દિવસો દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં 8થી 10 ઇંચ, જ્યારે અમુક ભાગોમાં 20 ઇંચ સુધીનો ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને 2 અને 3 ઓગસ્ટે અણધાર્યા ભારે વરસાદની પૂર્ણ શક્યતા છે.